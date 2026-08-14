社會光明面新聞獎揭曉 聯合報「打造步行城市、涼適台灣」摘首獎

「115年社會光明面新聞報導獎」得獎名單今天揭曉，聯合報記者鄭朝陽、林佳彣、李承穎、黃瑞典、林伯驊、王駿杰、張議晨、邱書昱、陳敬丰、楊正海、謝進盛、黃于凡等12人以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲得「特優」首獎。

全球興起「步行城市」風潮，步行帶來健康、減碳、活躍商機等好處，但台灣身處亞熱帶，在氣候變遷、都市熱島效應加劇等衝擊下，尤其夏季酷熱多雨，城市步行環境已存在先天的挑戰，加上人行道並不普及、騎樓崎嶇不平，步行沿途也缺乏綠蔭等防曬設計，導致步行環境品質不佳，壓抑民眾外出及搭乘公共運輸的減碳誘因，包含捷運站出口通往商辦、住家的路上，也缺乏樹蔭等遮蔭設計，對比鄰近的新加坡、日本等國家，台灣各縣市的進步空間還非常大。

聯合報採訪團隊關注步行友善且涼適城市的發展，發現台灣在這部還停留在末段班，而且檢視台灣城市的步行環境，人行道普及率不到一半，人們身陷「行人地獄」之中，亟待改善。報導的用意在督促政府健全人行道系統外，更要改善既有的騎樓步行品質，因為騎樓是提供遮風蔽雨的步行空間，因長期被占用、高低起伏大，難發揮效益。另也倡議城市應沿步行路徑，透過營造「都市林」來打造遮蔭廊帶，即使烈日當空，有良好的樹蔭就能讓行人從容步行，不排斥走到戶外，同時也探討如何培育具有韌性的都市林解方。

報導陸續得多方正面回響，尤其賴清德總統指示環境部訂定「國家氣候調適綠蔭倍增計畫」，要透過營造韌性的都市林、有計畫地增加綠蔭面積，改善步行舒適感，調適氣候、改善熱島效應。

社會光明面新聞報導獎由台北市新聞記者公會主辦，今年適逢第30屆，記者公會理事長妙熙法師表示，「社會光明面新聞報導獎」能夠持續走過30年，是無數人的努力與付出，也感謝歷年參賽者踴躍投稿、共同累積而成，這股來自媒體工作者與社會各界的力量，相當難能可貴，讓新聞不只是呈現事件，更成為推動社會向善的重要力量。

妙熙法師表示，本屆參賽作品數量持續創新高，評審作業相當繁複，評審委員投入大量時間逐一閱讀作品，並提出指導與評語，在專業評審團的把關下，做出公正且具代表性的評選結果，也感謝所有參賽者以新聞作品記錄社會、傳遞真善美，讓「社會光明面新聞報導獎」能持續累積影響力，並期待這份30年的堅持繼續傳承下去。

今年平面媒體類會員組的6件獲獎作品，分別為聯合報「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲特優；親子天下以看見社工等系列社工議題報導獲優等；國語日報「但願有微光－罕病兒求藥路」、人間福報「逆焰而行：揭開台灣消防沉重困境」、東森新媒體ETtoday「寧願笨，也不要錯：公部門AI客服大體檢，與守在崗位的真人客服」，以及工商時報「台灣百年企業經營之道專題報導」則獲佳作。

評審主委暨平面組評委黃肇松表示，今年作品不僅數量增加，整體品質也持續提升，從作品中可以看見媒體對人性的關懷、對環境的關切，以及對社會進步與公共議題的重視，題材愈來愈多元，也逐漸形成推動社會向前的重要力量。

本屆平面媒體類學生組，則由台灣大學新聞研究所以「從『滅頂』餘波到進口乳叩關，台灣酪農的突圍之路」獲優等，天主教輔仁大學新聞傳播學系以「人生沒有死球 白耿豪用橄欖球為迷途少年開路」獲佳作。

電視媒體類會員組方面，公視台語台「出力！光復的青年超人」獲特優，知新聞「風城之子在菊島風中找到舞台 吳聲政溫柔耕耘澎湖醫療」獲優等；另有多件作品獲佳作，題材涵蓋中高齡智能障礙者照顧、街友居住、身心障礙者、輪椅舞蹈及剩食等議題。

電視媒體類學生組方面，世新大學新聞學系「一碗熱湯陪伴獨老 苗栗孩子經營溫馨廚房」獲特優，淡江大學大眾傳播學系「平溪凝聚社區力量 守護失智長者」獲優等，另有多件作品獲佳作，展現年輕學子透過新聞採訪走入社區、關注弱勢族群的行動力。

廣播媒體類會員組由中央廣播電台「光照微塵：守護被遺忘的角落」系列報導獲特優，內政部警政署警察廣播電台總台「解謎之後再被看見 阿公阿嬤重返C位」獲優等；學生組則由中正大學電訊傳播研究所「初任教師求生記」獲特優。