蕭美琴參訪中央大學 聚焦太空科技與防災韌性

副總統蕭美琴今天前往國立中央大學參訪，由中央大學校長蕭述三率領校內團隊接待，太空科學與工程學系、太空及遙測研究中心、太空科學與科技研究中心，以及地震災害鏈風險評估、管理研究中心分享研究成果，了解中央大學在衛星科技、太空人才培育、國土環境監測以及地震防災等領域的研究成果。

央大的太空及遙測研究中心成立於1984年，主要任務為太空及遙測科學教學研究以及技術發展。研究範圍涵蓋太空、大氣、海洋與土地等領域，並將研究成果應用於國土監測、災害調查、海洋偵測及大氣分析等。中心自1993年設置資源衛星接收站，接收地球資源衛星遙測影像資料，並於2026年新建完成第三及第四天線，擴充衛星影像資料、觀測技術諮詢、各級教育推廣等服務。

談及台灣太空發展，蕭美琴指出，相較於其他國家，台灣較晚投入太空領域，但面對全球太空產業及科技快速發展，台灣不能缺席。他日前接見美國太空總署太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren）時，林醫師也特別強調，國際間也正出現更多新的合作機會，包括美國推動相關太空合作法案，以及阿提米絲（Artemis）計畫所帶動的國際合作。過去台灣並非相關簽署國，但目前美方也主動與台灣討論，盼尋求適合的領域，與其他國家分工合作、共同參與。

蕭美琴表示，從國家整體發展來看，無論是遙測、通訊、國防等領域，都需要太空科技作為支撐，相信中央大學未來所扮演的角色將更加重要，也將成為國家整體太空戰略不可或缺的一環。

央大指出，此次參訪串聯衛星遙測、太空科學與科技以及地震防災研究之大地科生態鏈，呈現中央大學在相關領域長期累積的研究與人才培育能量。中大將持續深化太空、遙測與地球科學研究，推動人才培育與產官學研合作，實踐研究成果在國土管理、環境監測、防災及太空科技發展上的應用。

副總統蕭美琴今天前往國立中央大學參訪，由校長蕭述三率領校內團隊接待。圖／中央大學提供