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蕭美琴盼產官學研推動太空發展 厚植台灣科技人才

中央社／ 台北14日電

副總統蕭美琴今天參訪中央大學時表示，面對全球太空產業及科技快速發展，政府將整合國防、產業、科學研究及人才培育等領域，共同推動國家太空發展，並持續厚植台灣太空科技及人才基礎，把握國際合作機會。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統首先抵達太空及遙測研究中心，參觀資源衛星接收站頂樓天線及衛星組裝整合測試室，了解衛星資料接收、研製及遙測應用情形。接續聽取中央大學太空人才培育、科研及產業應用、國土安全與環境監測等相關簡報，並就人才發展及國際太空合作等議題與研究團隊進行交流。

蕭副總統致詞時表示，今天是第一次來到中央大學，由於自己對太空相關議題深感興趣，因此把握難得機會前來學習。總統賴清德已指示政府在國安會架構下成立跨部會的太空發展委員會，整合國防、產業、科學研究及人才培育等不同領域，共同推動國家太空發展。

蕭副總統說，她並非太空領域專家，因此希望多了解相關議題。中央大學是國家重要人才養成基地，透過今天的參訪與交流，能夠集中了解許多重要議題，是非常難得的學習機會。

談及台灣太空發展，蕭副總統指出，相較於其他國家，台灣較晚投入太空領域，但面對全球太空產業及科技快速發展，台灣不能缺席。她日前接見美國太空總署太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren）時，林琪兒特別強調，國際間也出現更多新的合作機會，包括美國推動相關太空合作法案，以及阿提米絲（Artemis）計畫所帶動的國際合作。過去台灣並非相關簽署國，但目前美方主動與台灣討論，盼尋求適合領域，與其他國家分工合作、共同參與。

蕭副總統表示，從國家整體發展來看，無論是遙測、通訊、國防等領域，都需要太空科技作為支撐，相信中央大學未來所扮演的角色將更加重要，也將成為國家整體太空戰略不可或缺的一環。

最後，蕭副總統再次感謝中央大學師生的分享與交流，也期盼教育部持續在相關資源上給予支持，政府與學研各界共同努力，厚植台灣太空科技及人才基礎，為國家未來發展創造更多機會。

隨後，蕭副總統前往高溫高壓岩石力學研究室參觀相關研究設施，聽取提升國家巨災韌性科學研究簡報，了解地震機制、監測預警及防災應用等研究成果。

蕭美琴

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