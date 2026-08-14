中研院學諮總會人事大換血 陳瑞華接任執行秘書

中研院14日舉行學術諮詢總會新、卸任執行秘書暨副執行秘書交接茶會，中研院長陳建仁宣布，8月17日起，由今年新科院士、生物化學研究所特聘研究員陳瑞華接任學術諮詢總會執行秘書。

此外，分子生物研究所特聘研究員簡正鼎接任生命科學組副執行秘書，中國文哲研究所特聘研究員胡曉真則接任人文及社會科學組副執行秘書，原執行秘書、生化所特聘研究員邱繼輝，以及生命科學組副執行秘書吳素幸、人文及社會科學組副執行秘書呂妙芬卸任。

中研院指出，學術諮詢總會是院內重要的學術治理平台，主要負責研擬及執行學術發展業務，包括規劃中長程計畫、釐訂學術審查機制，以及推動國內外合作等。

陳建仁表示，中研院最珍貴的力量，在於不同學科、不同世代學者共同形成的學術共同體，學術治理的核心則是為學術服務，希望藉此營造自由探索、勇於創新的研究環境。他也期許新任團隊承先啟後，進一步凝聚全院研究能量。

新任執行秘書陳瑞華為美國密西根州立大學生化博士，長期投入癌症相關訊息傳遞與蛋白質修飾研究，探討癌組織中的抑癌及致癌機制，曾獲教育部學術獎、世界科學院生物科學獎等榮譽，並於今年當選中研院院士。

中研院表示，陳瑞華未來將結合長期科研工作累積的嚴謹思維、客觀判斷與整合能力，推動院內科研發展。

卸任的邱繼輝自2019年起擔任學諮總會執行秘書，任內持續精進學術審議制度，並優化研究人員考核、升等、獎勵，以及研究計畫申請與審查機制。中研院指出，相關改革也為院內因應新科學時代奠定學術治理基礎。

兩名新任副執行秘書也各具學術與行政歷練。簡正鼎專長為神經系統建構研究，曾主導中研院神經科學研究計畫，也曾任分生所副所長、台灣基礎神經科學學會理事長；胡曉真則長期研究明清敘事文學、清末民初文學及女性文學，曾任文哲所所長。

在人文領域方面，卸任副執行秘書呂妙芬自2021年起任職期間，曾推動設立人文社會科學博士生菁英獎學金，提供優秀博士生穩定支持；卸任生命科學組副執行秘書吳素幸則曾兩度擔任該職務，並歷任植微所所長及國科會生物學門召集人等職務。