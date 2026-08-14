快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院學諮總會人事大換血 陳瑞華接任執行秘書

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
陳建仁院長與卸、新任學諮會執秘與副執秘合影。（圖片來源：中央研究院）
陳建仁院長與卸、新任學諮會執秘與副執秘合影。（圖片來源：中央研究院）

中研院14日舉行學術諮詢總會新、卸任執行秘書暨副執行秘書交接茶會，中研院長陳建仁宣布，8月17日起，由今年新科院士、生物化學研究所特聘研究員陳瑞華接任學術諮詢總會執行秘書。

此外，分子生物研究所特聘研究員簡正鼎接任生命科學組副執行秘書，中國文哲研究所特聘研究員胡曉真則接任人文及社會科學組副執行秘書，原執行秘書、生化所特聘研究員邱繼輝，以及生命科學組副執行秘書吳素幸、人文及社會科學組副執行秘書呂妙芬卸任。

中研院指出，學術諮詢總會是院內重要的學術治理平台，主要負責研擬及執行學術發展業務，包括規劃中長程計畫、釐訂學術審查機制，以及推動國內外合作等。

陳建仁表示，中研院最珍貴的力量，在於不同學科、不同世代學者共同形成的學術共同體，學術治理的核心則是為學術服務，希望藉此營造自由探索、勇於創新的研究環境。他也期許新任團隊承先啟後，進一步凝聚全院研究能量。

新任執行秘書陳瑞華為美國密西根州立大學生化博士，長期投入癌症相關訊息傳遞與蛋白質修飾研究，探討癌組織中的抑癌及致癌機制，曾獲教育部學術獎、世界科學院生物科學獎等榮譽，並於今年當選中研院院士。

中研院表示，陳瑞華未來將結合長期科研工作累積的嚴謹思維、客觀判斷與整合能力，推動院內科研發展。

卸任的邱繼輝自2019年起擔任學諮總會執行秘書，任內持續精進學術審議制度，並優化研究人員考核、升等、獎勵，以及研究計畫申請與審查機制。中研院指出，相關改革也為院內因應新科學時代奠定學術治理基礎。

兩名新任副執行秘書也各具學術與行政歷練。簡正鼎專長為神經系統建構研究，曾主導中研院神經科學研究計畫，也曾任分生所副所長、台灣基礎神經科學學會理事長；胡曉真則長期研究明清敘事文學、清末民初文學及女性文學，曾任文哲所所長。

在人文領域方面，卸任副執行秘書呂妙芬自2021年起任職期間，曾推動設立人文社會科學博士生菁英獎學金，提供優秀博士生穩定支持；卸任生命科學組副執行秘書吳素幸則曾兩度擔任該職務，並歷任植微所所長及國科會生物學門召集人等職務。

中研院 陳瑞華 陳建仁

延伸閱讀

中研院人事異動 院士陳玉如接任副院長

中研院生化所長呂桐睿 獲國際醣化學最高榮譽獎

中研院會晤德國在台協會 深化台德科研合作

陳建仁會晤李安妮、陳儀深 探討中研院「李登輝記憶工程」合作可能性

相關新聞

中研院學諮總會人事大換血 陳瑞華接任執行秘書

中研院14日舉行學術諮詢總會新、卸任執行秘書暨副執行秘書交接茶會，中研院長陳建仁宣布，8月17日起，由今年新科院士、生物化學研究所特聘研究員陳瑞華接任學術諮詢總會執行秘書。

墾丁虎頭蜂攻擊傳2死1重傷 警消趕赴出風鼻搶救

墾丁虎頭蜂攻擊傳2死1重傷 警消趕赴出風鼻搶救

政府忘記抗戰民間自己紀念反抗日本帝國主義侵略

有別於民進黨政府沒有任何紀念抗日戰爭活動，國防部也輕視抗戰歷史，民間仍然銘記歷史，自動自發舉辦紀念展覽，松濤社社長宋緒康在劍潭活動中心舉辦紀念展，展出珍貴史料，紀念奮勇反抗日本帝國主義軍事侵略的上海淞滬戰役89周年，

單價、總價雙創區域近十年新高 「文心天母」洗榜士林豪宅預售實登紀錄

今年第二季公開銷售的「文心天母」，最新實價登錄成為市場焦點。截至七月底，實價登錄已揭露24筆成交，其中23筆突破7000萬元豪宅門檻。「文心天母」以亮眼去化速度與成交價格證明，高資產客層對真正具備稀有地段、國際設計與產品差異化的頂級住宅，仍展現高度購買意願。 「文心天母」基地面積約1200坪，預計第四季動工，接待中心設於基地上，目前僅開放至九月底。圖／文心建設 提供 天母再現指標豪宅 「文心天母」單價、總價雙登頂根據實價資料統計，近十年士林區總價破億預售住宅成交共計17筆，「文心天母」即占15筆；若以單價來看，更以每坪166.09萬元、162.96萬元，分別拿下士林區預售住宅第一、第二高價。即使將統計時間拉長至2012年實價登錄實施以來，「文心天母」單價仍高居全區第三，僅次於指標豪宅「天鑄」，亮眼表現堪稱「洗榜」士林、天母豪宅市場。 值得注意的是，在市場普遍追求高坪效、高房數規劃之際，「文心天母」反而選擇逆勢而行，50坪規劃一房、70坪兩房，以更大的公共空間生活尺度取代更多房間數，展現與市場截然不同的產品思維。 這樣的規劃，也反映文心建設對天母客層生活型態的觀察，透過放大客廳

張雪機車進口零件遭扣 車主：只是愛玩車

從事機車相關行業已經卅年的王茂盛以「化整為零」的方式，進口大陸重機品牌張雪機車，卻遭到經濟部大動作查扣，他十二日在臉書發文表示，進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。

新聞眼／膝反射封殺 「逢中必反」偏離產業政策

經濟部大動作查扣拆解入台的「張雪機車」八二○—ＲＲ，對一輛沒有在台灣上路、也還沒有在台灣展店的大陸品牌機車都能夠封殺，代表執政當局典型的「逢中必反」的意識型態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。