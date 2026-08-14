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政府忘記抗戰民間自己紀念反抗日本帝國主義侵略

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
中國童子軍楊惠敏在淞滬戰役期間，奮勇泅渡上海蘇州河，向四行倉庫守軍八百壯士送國旗，她的兒子朱復轟出席淞滬戰役文物展覽。圖/松濤社提供
中國童子軍楊惠敏在淞滬戰役期間，奮勇泅渡上海蘇州河，向四行倉庫守軍八百壯士送國旗，她的兒子朱復轟出席淞滬戰役文物展覽。圖/松濤社提供

有別於民進黨政府沒有任何紀念抗日戰爭活動，國防部也輕視抗戰歷史，民間仍然銘記歷史，自動自發舉辦紀念展覽，松濤社社長宋緒康在劍潭活動中心舉辦紀念展，展出珍貴史料，紀念奮勇反抗日本帝國主義軍事侵略的上海淞滬戰役89周年，

1937年8月上海淞滬戰役期間，中華民國的陸海空三軍全體出動，空中有中華民國空軍不顧犧牲，奮勇對抗侵略者日本海軍航空隊，地面上有四行倉庫的八百壯士遲滯日軍進攻，黃浦江上有海軍魚雷艇向日艦衝鋒，不過，89年後的中華民國，已逐漸淡忘這段歷史，為了保存抗戰記憶，宋緒康出錢出力，自行舉辦紀念上海淞滬戰役的文物展覽。

奮不顧身，游泳穿越蘇州河，為四行倉庫送國旗的中國童子軍楊惠敏，成為中國抵抗日本侵略的青年典範，楊惠敏的兒子朱復轟受邀參加宋緒康舉辦的文物展覽，朱復轟說，他回憶起小時候母親常常告訴他，從小就知道日本侵略中國的故事， 母親加入中國童子軍，以無比的勇氣游泳送國旗，他感慨如今的年輕人，還有這種大無畏的愛國情懷與勇氣嗎？

宋緒康舉辦的淞滬戰役文物展，展出文物有外國傳教士所寫的八年抗戰所見所聞，中國童子軍楊慧敏回憶錄，抗戰和尚樂觀法師的著作與書信，以及其他上海聞人杜月笙的文物，有別於民進黨政府漠視抗日歷史，宋緒康近年來在民間熱心奔走，推廣紀念抗戰活動。

抗日 抗戰 日本

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