聽新聞
0:00 / 0:00

玩家：政府查扣明顯雙標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）被查扣，是近期重車圈內最熱門的話題，不少車友直言「雙標」，因為國內不少重機玩家本來就會自行進口重機零件組裝，用於下賽道或個人收藏，如果真的去查賽車場或車展的車輛，依查扣張雪機車的標準，恐有更多車輛被查扣。重機團體則提醒，核心零件確實無法從中國大陸進口，呼籲玩家勿以身試法。

「這件事很明顯看得出雙標。」一位新北重機車友說，國內不少重機玩家基於收藏考量，有的會自行進口重機零件來台後再組裝，機車頂多僅在封閉賽道騎乘，大多時間都是放在車庫裡，不會真的上路行駛，也沒有掛牌的問題，如果依照經濟部的查扣標準「認真查」，恐怕會有更多車輛被查扣。

除了兩岸因素造成的雙標，也有車友認為，國內應該重新檢視重機引進的相關法規是否合適，因為有不少在歐美日都可以上市的重機，在台灣卻因為排氣、噪音檢測無法引進，「難道歐美日比台灣還不環保？」

中華民國大型重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順則說，台灣對於進口重型機車或其相關零件有具體的規定，呼籲重機車友不要以身試法，從中國大陸進口整輛機車或核心零件。

重機 張雪機車 大陸

延伸閱讀

張雪機車重新組裝引關注 重機玩家：零件經申報查驗「只在賽道騎乘」

張雪機車來台被禁 龔明鑫：歡迎貿易談判

火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人

想發財看過來！新竹市監理站標車牌5588、1188搶手競標

相關新聞

進口零件 張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車

從事機車相關行業已經卅年的王茂盛以「化整為零」的方式，進口大陸重機品牌張雪機車，卻遭到經濟部大動作查扣，他十二日在臉書發文表示，進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。

新聞眼／膝反射封殺 偏離產業政策

經濟部大動作查扣拆解入台的「張雪機車」八二○—ＲＲ，對一輛沒有在台灣上路、也還沒有在台灣展店的大陸品牌機車都能夠封殺，代表執政當局典型的「逢中必反」的意識型態。

玩家：政府查扣明顯雙標

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）被查扣，是近期重車圈內最熱門的話題，不少車友直言「雙標」，因為國內不少重機玩家本來就會自行進口重機零件組裝，用於下賽道或個人收藏，如果真的去查賽車場或車展的車輛，依查扣張雪機車的標準，恐有更多車輛被查扣。重機團體則提醒，核心零件確實無法從中國大陸進口，呼籲玩家勿以身試法。

歷史上的今天／1954年空軍節 蔣中正授勳、戰鬥機表演

1954年8月14日，第十五屆空軍節大會暨授勳大典在空軍新生廳舉行，蔣中正總統親臨主持頒勳典禮，並慰問空軍烈士遣族。總統當日上午穿著軍常服，佩青天白日勳章，於上午9時25分在21聲禮砲聲中抵達空軍總部，空軍總司令王叔銘率空軍總部高級官員在門口恭迎，總統蒞臨禮堂，領導行禮後即由王叔銘唱名，榮獲勳獎之9名空軍英雄依序橫列於禮台上，總統一一為受勳將士佩勳，並特別向該年7月初在大陳附近追擊匪機殉職之溫鑄強烈士太夫人頒贈褒獎狀。

台北豪宅血統 相遇桃園小檜溪水岸 達欣．瑞德【大河吾疆】早鳥啟動

在桃園重大建設與城市飛躍發展的浪潮下，小檜溪重劃區憑藉水岸景觀與成熟商圈機能，躍升為桃園高端置產核心。其中，由春日路與民光東路兩大黃金主幹道交會而成的「十字軸心」，更是全區核心精華。達欣與瑞德兩大開發商強強聯手，擇址黃金交會點，打造全新指標住宅【大河吾疆】，雄踞南崁溪水岸第一排，正對約4200坪公園，以「絕版雙景觀首席」之姿，推出珍稀2-4房規劃，即日起正式啟動限席早鳥預約！ 深耕超越一甲子，上市品牌「達欣企業」以精工細節與嚴謹施工建立口碑，擘劃台北文華東方酒店、富邦敦南大樓、SOGO敦南館、台積電晶圓大廠等重大工程。其打造的台北頂級豪宅「文華苑」，更曾榮獲蘇富比全球嚴選「十大豪宅」殊榮，奠定豪宅巨擘地位！「瑞德開發」則傾注新世代建築思維，融入現代空間美學與前瞻售後服務，雙品牌攜手，融合世代傳承工法與前瞻設計，為桃園帶來國際級建築高度。 【大河吾疆】立足南崁溪水岸首席，開窗即攬寬廣水景與4200坪綠意公園，將大自然納入日常生活。綜觀北台灣，能同時集結「大面積公園景觀」、「無邊水岸視野」與「成熟繁華機能」的基地堪稱稀有。本案擁有罕見的低密度大棟距，出門即享春日路黃金主幹道商

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。