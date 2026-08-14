玩家：政府查扣明顯雙標

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）被查扣，是近期重車圈內最熱門的話題，不少車友直言「雙標」，因為國內不少重機玩家本來就會自行進口重機零件組裝，用於下賽道或個人收藏，如果真的去查賽車場或車展的車輛，依查扣張雪機車的標準，恐有更多車輛被查扣。重機團體則提醒，核心零件確實無法從中國大陸進口，呼籲玩家勿以身試法。

「這件事很明顯看得出雙標。」一位新北重機車友說，國內不少重機玩家基於收藏考量，有的會自行進口重機零件來台後再組裝，機車頂多僅在封閉賽道騎乘，大多時間都是放在車庫裡，不會真的上路行駛，也沒有掛牌的問題，如果依照經濟部的查扣標準「認真查」，恐怕會有更多車輛被查扣。

除了兩岸因素造成的雙標，也有車友認為，國內應該重新檢視重機引進的相關法規是否合適，因為有不少在歐美日都可以上市的重機，在台灣卻因為排氣、噪音檢測無法引進，「難道歐美日比台灣還不環保？」

中華民國大型重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順則說，台灣對於進口重型機車或其相關零件有具體的規定，呼籲重機車友不要以身試法，從中國大陸進口整輛機車或核心零件。