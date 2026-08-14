聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／膝反射封殺 偏離產業政策

聯合報／ 本報記者林宸誼

經濟部大動作查扣拆解入台的「張雪機車」八二○—ＲＲ，對一輛沒有在台灣上路、也還沒有在台灣展店的大陸品牌機車都能夠封殺，代表執政當局典型的「逢中必反」的意識型態。

張雪機車今年會爆火，起因是八二○—ＲＲ機車，搭配外界原本不被看好的法籍車手德比斯，在二○二六世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）接連拿下六站冠軍，自此就成為台灣車迷圈的熱烈討論的話題，而八二○—ＲＲ也成為台灣機車迷心中的「神車」。

對台灣重車迷來說，即使這輛車不上路，只在賽道上或展示廳裡，近距離一睹這款冠軍機車的風采就能夠滿足。

但其實早在「張雪機車」釋放將在台灣開店信號時，經濟部馬上就表示，會查處所謂違規投資。十一日更是高效率聯合多部門組成稽查小組，查扣涉案機車。

經濟部聲稱按照現行規定，大陸製機車不得輸入台灣，即使申請常態化組裝、「化整為零」的拆分零件組裝方式也不得輸入，否則會對台灣產業及市場造成衝擊，因此不會核發相關許可，且稱後續一旦發現將嚴厲處罰。

殊不知，民進黨政府的產業政策制定，一遇大陸，「逢中必反」的意識型態就立刻啟動，不論產品品質與市場需求，這種膝式反應恐已偏離產業政策應有的理性與專業，而是服膺於政治對抗邏輯。

說到底，經濟部怕的是，台灣重車迷終於發現，如今的「中國製造」和過去的大陸廉價、山寨或品質差的刻板印象大相逕庭，取而代之的是獲得世界賽事肯定、高性價比、高ＣＰ值的大陸貨。

然而，經濟部長龔明鑫說，若大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會。但在當前兩岸政治矛盾下，光一個「九二共識」就吵不完，要有進一步的突破難如登天，應是哄哄重機迷的水中月。

張雪機車 機車 經濟部

延伸閱讀

張雪機車來台被禁 龔明鑫：歡迎貿易談判

張雪機車重新組裝引關注 重機玩家：零件經申報查驗「只在賽道騎乘」

張雪機車獲紅杉中國獨家新一輪投資 今年營收最高估達138億

補足最後一哩路？TPASS納共享機車掀熱議 反對派：本質難改

相關新聞

進口零件 張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車

從事機車相關行業已經卅年的王茂盛以「化整為零」的方式，進口大陸重機品牌張雪機車，卻遭到經濟部大動作查扣，他十二日在臉書發文表示，進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。

新聞眼／膝反射封殺 偏離產業政策

經濟部大動作查扣拆解入台的「張雪機車」八二○—ＲＲ，對一輛沒有在台灣上路、也還沒有在台灣展店的大陸品牌機車都能夠封殺，代表執政當局典型的「逢中必反」的意識型態。

玩家：政府查扣明顯雙標

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）被查扣，是近期重車圈內最熱門的話題，不少車友直言「雙標」，因為國內不少重機玩家本來就會自行進口重機零件組裝，用於下賽道或個人收藏，如果真的去查賽車場或車展的車輛，依查扣張雪機車的標準，恐有更多車輛被查扣。重機團體則提醒，核心零件確實無法從中國大陸進口，呼籲玩家勿以身試法。

歷史上的今天／1954年空軍節 蔣中正授勳、戰鬥機表演

1954年8月14日，第十五屆空軍節大會暨授勳大典在空軍新生廳舉行，蔣中正總統親臨主持頒勳典禮，並慰問空軍烈士遣族。總統當日上午穿著軍常服，佩青天白日勳章，於上午9時25分在21聲禮砲聲中抵達空軍總部，空軍總司令王叔銘率空軍總部高級官員在門口恭迎，總統蒞臨禮堂，領導行禮後即由王叔銘唱名，榮獲勳獎之9名空軍英雄依序橫列於禮台上，總統一一為受勳將士佩勳，並特別向該年7月初在大陳附近追擊匪機殉職之溫鑄強烈士太夫人頒贈褒獎狀。

台北豪宅血統 相遇桃園小檜溪水岸 達欣．瑞德【大河吾疆】早鳥啟動

在桃園重大建設與城市飛躍發展的浪潮下，小檜溪重劃區憑藉水岸景觀與成熟商圈機能，躍升為桃園高端置產核心。其中，由春日路與民光東路兩大黃金主幹道交會而成的「十字軸心」，更是全區核心精華。達欣與瑞德兩大開發商強強聯手，擇址黃金交會點，打造全新指標住宅【大河吾疆】，雄踞南崁溪水岸第一排，正對約4200坪公園，以「絕版雙景觀首席」之姿，推出珍稀2-4房規劃，即日起正式啟動限席早鳥預約！ 深耕超越一甲子，上市品牌「達欣企業」以精工細節與嚴謹施工建立口碑，擘劃台北文華東方酒店、富邦敦南大樓、SOGO敦南館、台積電晶圓大廠等重大工程。其打造的台北頂級豪宅「文華苑」，更曾榮獲蘇富比全球嚴選「十大豪宅」殊榮，奠定豪宅巨擘地位！「瑞德開發」則傾注新世代建築思維，融入現代空間美學與前瞻售後服務，雙品牌攜手，融合世代傳承工法與前瞻設計，為桃園帶來國際級建築高度。 【大河吾疆】立足南崁溪水岸首席，開窗即攬寬廣水景與4200坪綠意公園，將大自然納入日常生活。綜觀北台灣，能同時集結「大面積公園景觀」、「無邊水岸視野」與「成熟繁華機能」的基地堪稱稀有。本案擁有罕見的低密度大棟距，出門即享春日路黃金主幹道商

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。