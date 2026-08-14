新聞眼／膝反射封殺 偏離產業政策

經濟部大動作查扣拆解入台的「張雪機車」八二○—ＲＲ，對一輛沒有在台灣上路、也還沒有在台灣展店的大陸品牌機車都能夠封殺，代表執政當局典型的「逢中必反」的意識型態。

張雪機車今年會爆火，起因是八二○—ＲＲ機車，搭配外界原本不被看好的法籍車手德比斯，在二○二六世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）接連拿下六站冠軍，自此就成為台灣車迷圈的熱烈討論的話題，而八二○—ＲＲ也成為台灣機車迷心中的「神車」。

對台灣重車迷來說，即使這輛車不上路，只在賽道上或展示廳裡，近距離一睹這款冠軍機車的風采就能夠滿足。

但其實早在「張雪機車」釋放將在台灣開店信號時，經濟部馬上就表示，會查處所謂違規投資。十一日更是高效率聯合多部門組成稽查小組，查扣涉案機車。

經濟部聲稱按照現行規定，大陸製機車不得輸入台灣，即使申請常態化組裝、「化整為零」的拆分零件組裝方式也不得輸入，否則會對台灣產業及市場造成衝擊，因此不會核發相關許可，且稱後續一旦發現將嚴厲處罰。

殊不知，民進黨政府的產業政策制定，一遇大陸，「逢中必反」的意識型態就立刻啟動，不論產品品質與市場需求，這種膝式反應恐已偏離產業政策應有的理性與專業，而是服膺於政治對抗邏輯。

說到底，經濟部怕的是，台灣重車迷終於發現，如今的「中國製造」和過去的大陸廉價、山寨或品質差的刻板印象大相逕庭，取而代之的是獲得世界賽事肯定、高性價比、高ＣＰ值的大陸貨。

然而，經濟部長龔明鑫說，若大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會。但在當前兩岸政治矛盾下，光一個「九二共識」就吵不完，要有進一步的突破難如登天，應是哄哄重機迷的水中月。