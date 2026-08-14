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進口零件 張雪機車遭扣 車主：只是愛玩車

聯合報／ 記者林海林宸誼／綜合報導
張雪機車的整車與零件無緣進入台灣，被質疑是反中意識型態作祟。示意圖。特派記者林宸誼／攝影
張雪機車的整車與零件無緣進入台灣，被質疑是反中意識型態作祟。示意圖。特派記者林宸誼／攝影

從事機車相關行業已經卅年的王茂盛以「化整為零」的方式，進口大陸重機品牌張雪機車，卻遭到經濟部大動作查扣，他十二日在臉書發文表示，進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。

對於進口的細節、被扣車的經過，王茂盛昨表示因工作繁忙，不便接受訪問。但他在臉書發文說，當天中午財政部關務署、經濟部國貿署、還有荷槍實彈全副武裝的轄區警員，來到他私人改車研究車子的實驗室，但他也據實說明如何進口這些零件，所有的報單都可以查驗核對。

王茂盛表示，當初採購零件是在廣州碣石「殺肉場」，購買當地事故車，已拆解成零件，而在這過程當中，他還用了很多其他廠牌的車子的料跟原物件。

王茂盛說，他在這個業界已經卅年，修改零件精密的測試車輛跟調校軟體對他而言是非常容易，因為場內加工、測試，包含動力測試所有的設備都非常齊全，他利用這些加工的工具，重新修改所有的零部件，打造一台張雪機車八二○—ＲＲ。

王茂盛指出，所有加工現場都看得到，設計圖怎麼樣修改也告知了，這是個人財產，「但是他們堅持那也沒關係，既然要讓車子拖回查驗，我也是極力的配合」。

王茂盛表示，他每天都要跑測試車輛的研究單位，要負責全台灣百分之六十以上的重型機車軟體編程，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到。

經濟部重申，依據兩岸人民關係條例規定，中國大陸重型機車整車及引擎屬於不准輸入項目，未經許可不得輸入我國。涉案業者疑似以拆解機車零組件後分批輸入，再於國內組裝成車，規避現行輸入管理規定。經濟部將等海關完成相關調查後，針對業者違規事證進行議處。經濟部將兩岸人民關係條例規定，視違規情節輕重，對業者處以停止兩個月以上、一年以下輸入貨品，或廢止其出進口廠商登記。

張雪機車董事長張雪接受本報系專訪時曾表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，只是代理商還沒有簽協議。

張雪機車 車主 重機 經濟部

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