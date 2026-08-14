單價、總價雙創區域近十年新高 「文心天母」洗榜士林豪宅預售實登紀錄

今年第二季公開銷售的「文心天母」，最新實價登錄成為市場焦點。截至七月底，實價登錄已揭露24筆成交，其中23筆突破7000萬元豪宅門檻。「文心天母」以亮眼去化速度與成交價格證明，高資產客層對真正具備稀有地段、國際設計與產品差異化的頂級住宅，仍展現高度購買意願。

「文心天母」基地面積約1200坪，預計第四季動工，接待中心設於基地上，目前僅開放至九月底。 圖／文心建設 提供

「文心天母」基地面積約1200坪，預計第四季動工，接待中心設於基地上，目前僅開放至九月底。圖／文心建設 提供

天母再現指標豪宅 「文心天母」單價、總價雙登頂

根據實價資料統計，近十年士林區總價破億預售住宅成交共計17筆，「文心天母」即占15筆；若以單價來看，更以每坪166.09萬元、162.96萬元，分別拿下士林區預售住宅第一、第二高價。即使將統計時間拉長至2012年實價登錄實施以來，「文心天母」單價仍高居全區第三，僅次於指標豪宅「天鑄」，亮眼表現堪稱「洗榜」士林、天母豪宅市場。

值得注意的是，在市場普遍追求高坪效、高房數規劃之際，「文心天母」反而選擇逆勢而行，50坪規劃一房、70坪兩房，以更大的公共空間生活尺度取代更多房間數，展現與市場截然不同的產品思維。

這樣的規劃，也反映文心建設對天母客層生活型態的觀察，透過放大客廳、餐廳與陽台等公共生活空間，將規劃重心由房間數轉向生活場域，更符合當代高端住宅重視空間品質與生活體驗的國際趨勢。

「文心天母」基地位於中山北路六段，正臨磺溪景觀，邀請荷蘭MVRDV建築事務所設計（建築外觀示意）。圖／文心建設 提供

作品型建商 「文心信義」名列「台北十大豪宅」

「文心天母」亮眼的銷售表現，再次展現文心建設在高端住宅市場的品牌實力。從「文心AIT」到「文心信義」，文心建設歷年推出的指標個案，皆以國際規格的規劃設計與施工品質，建立市場辨識度。

其中，「文心信義」身價非凡，每戶成交總價皆穩居頂級豪宅層峰級距，名列「台北十大豪宅」之一。交屋至今已逾十年，仍維持零轉售紀錄，反映住戶長期持有意願，也顯示文心建設作品具備穩定的市場認同度。

第四季開工 接待中心開放至九月底

據現場專案經理表示，「文心天母」預計於今年第四季正式開工，接待中心設於基地現場，將開放至九月底。有意了解個案規劃的民眾而言，現階段仍可預約參觀接待中心。隨著工程即將啟動，這座位於中山北路六段、近士東路口，由荷蘭MVRDV建築事務所設計、日本中鹿營造負責施工的住宅案，也將進入下一階段開發時程。