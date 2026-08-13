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陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

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影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

前總統陳水扁女兒陳幸妤，昨日在趙建銘診所的Google地圖上留言，不僅意外爆料已和他離婚、表明自己是「前妻」，還控訴前夫與診所護理師不倫、對親生兒子草率診斷；今天下午陳幸妤現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。

陳幸妤今天下午在診所休息時間外出時，面對記者提問，陳幸妤說，「我知道的跟你們知道的一樣多，我很多事情都不知道，你們有興趣去問他，我就一頭霧水啊，我也不知道是不是事實，也是別人跟我講，就這樣」，至於是否影響心情，她表示心情還好。

陳幸妤指出，雙方離婚已經是很久以前的事情，又不是一兩天的事情，事情已經發生很久了，她一直都正常看診，下午也會繼續看診；至於為什麼選在昨天留言，她笑著對記者說「 沒有，看你們太無聊啊，對不對，你們太久沒跑新聞了」，更說「你們都不報導」。

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供
陳幸妤今天下午現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。圖／讀者提供

陳幸妤 陳水扁 Google

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