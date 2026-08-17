好好喝水，是最簡單的養生！愛惠浦從一杯水開始，照顧全家的日常健康

很多人開始養生，會先想到保健食品、運動課表、健康餐，但其實最容易被忽略的，是每天喝進身體裡的水。深耕家用淨水領域的愛惠浦，長期陪伴台灣家庭建立更安心的飲水習慣，讓「好好喝水」成為家的日常養生。

愛惠浦長期陪伴台灣家庭，讓「好好喝水」成為家的日常養生。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

把專業淨水，放進一家人的生活節奏

從早晨起床的一杯溫水、上班前沖的咖啡，到孩子上學帶的水壺、晚餐桌上的熱湯，水幾乎參與一家人從早到晚的生活。也因為水太日常，才更值得被好好看待。一套適合家中的淨水設備，不只是讓水變得更順口，也是在每一次喝水、煮飯與泡茶之間，替全家人的生活多一層安心。

愛惠浦提供多款家用淨水設備，讓不同家庭能依照人口數、用水量與生活習慣挑選適合方案。對許多人來說，淨水技術聽起來也許有點距離，但回到生活裡，其實就是讓家人喝水更安心、讓煮飯煮湯更放心，也讓喜歡泡茶、沖咖啡的人能喝出更純粹的風味。

從一人生活到三代同堂，喝水需求其實很不一樣

每個家的生活型態不同，適合的淨水方案也不一樣。第一次入手淨水器的家庭，可以從4HL濾芯開始。4HL濾芯屬於實用入門款，主打除鉛，並通過NSF401濾除新興汙染物國際認證，適合想先替日常飲水多一層把關的消費者。

若是小家庭，AC²濾芯則更貼近日常需求。它主打除氯、除異色異味、銀離子抑菌與除鉛，適合用在喝水、煮飯、洗蔬果等生活情境，讓小家庭不用大費周章，也能把好水帶進日常。

透過減少檯面佔用，讓廚房視覺更清爽、使用動線也更俐落。對小坪數家庭或重視廚房收納的人來說，不必犧牲流理台空間，也能把安心飲水融入日常。

不同家庭的不同生活型態，都可以在愛惠浦找到適合的淨水方案。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

愛下廚、重視效率的家庭，可以這樣選

如果家中人口多、經常開伙，或很在意泡茶、咖啡與料理風味，EF6000濾芯會是高階家庭可以考慮的選擇。它主打大流量與高處理水量，能應付較高頻率的家庭用水需求，讓備水、烹調與日常飲用都更順手，適合把廚房當成生活重心的家庭。

想提升廚房便利性，HS288T Plus雙溫加熱系統則適合忙碌上班族、親子家庭或與長輩同住的家庭。它結合淨水與加熱需求，搭配雙溫觸控式龍頭，想泡茶、沖咖啡、準備溫熱飲時都更方便。對家人來說，這不只是省時間，也是把照顧落實在每天會用到的細節裡。

高頻率的家庭用水需求，愛惠浦可以讓備水、烹調與日常飲用都更順手。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

把健康做進生活，才最容易長久

真正能持續的養生，往往不是突然改變生活，而是把健康選擇放進每天都會發生的事情裡。喝水、煮飯、泡茶，看似平凡，卻是全家人每天都會接觸的日常。

愛惠浦希望透過專業淨水，讓家庭不必刻意追求複雜的健康儀式，也能從一杯水開始，慢慢建立更安心的生活習慣。當好水成為家的基本配備，照顧自己與家人，也能變得更自然、更簡單。

愛惠浦把健康選擇，放進喝水、煮飯、泡茶這些全家人每天都會接觸的日常。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

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