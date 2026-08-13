快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院通過修正洗防法 法務部：未經許可經營虛擬資產也適用

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

洗錢防制法部分條文修正草案今經行政院院會討論通過，法務部表示，修法係為持續強化我國洗錢防制體系、因應新興犯罪及資金移轉態樣，並與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準接軌，進一步完善實質受益人透明度、跨機關資訊共享及公私部門協力機制。

修正重點如下：

一、增訂特定犯罪規範，防堵洗錢漏洞：將未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，即提供虛擬資產或第三方支付服務之犯罪增列為洗錢罪之特定犯罪；另配合「虛擬資產服務法」制定公布，將該法第48條第1項之罪一併納入，包括未經許可經營虛擬資產業務及發行穩定幣等行為，使相關犯罪後續如有洗錢行為，均可適用洗錢罪處罰。

二、強化實質受益人透明度，與國際標準接軌：參考FATF國際標準，明定實質受益人之法律定義，涵蓋對客戶具有最終所有權或控制權、由他人代為交易之本人，以及對法人或法律協議具有最終有效控制權之自然人，並授權中央目的事業主管機關會商本部及相關機關訂定具體審查及辨識方法。另將信託及公司服務提供業現行「實質持股股東」修正為「名義持股股東」，使規範範圍與國際標準一致。

三、健全跨機關資訊共享機制，提升監理及執法效能：為強化跨部門洗錢防制合作，增訂相關公務機關得於必要範圍內，調取或查詢金融機構及指定之非金融事業或人員受處罰鍰之相關資訊；各目的事業主管機關亦得基於防制洗錢及打擊資恐目的，向相關公務機關調取或查詢必要資料，提升風險評估、行政監理及執法效能。

四、建立金融機構與虛擬資產業者同業、異業照會機制：考量洗錢或資恐不法金流經常涉及法定貨幣與虛擬資產間轉換，本次修法明定金融機構及虛擬資產服務業者，得基於防制洗錢及打擊資恐目的，相互照會相關資訊，使金融機構與虛擬資產業者得進行同業及異業間即時查證，及早辨識異常交易並採取必要風險控管措施，強化不法金流攔阻能力。

法務部說，修法歷經多次跨部會研商及草案預告程序，並參酌相關機關及各界意見，除持續完備法制外，更有賴公私部門共同協力，後續將持續配合法案審議作業。

法務部 行政院 資產

延伸閱讀

防堵新興犯罪 政院修法將虛擬資產、第三方支付納洗錢防制

洗錢防制法翻修 罰則加重

司法新血上課不只聽法條 執行署桃園分署教戰虛擬幣追金流、斷洗錢路

虛擬資產專法上路只是起點 安永揭產業四大挑戰

相關新聞

陳幸妤離婚消息曝光後露面 坦言「離婚已經一段時間」

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光後，陳位在東區的牙科診所今仍照常看診，在中午休診時，陳幸妤步出診所返家，面對媒體更坦然表示，「離婚已經一段時間」，心情沒有受到影響，且一直都是正常看診。

獨／趙建銘遭質疑不倫、醫術潦草 昔恩師侯勝茂不評論：已15年未聯繫

前總統陳水扁之女陳幸妤，昨在夫婿趙建銘診所Google地圖留言，除表明自己是「前妻」，與趙24年婚姻畫下句點，還指控前夫與診所護理師不倫，且對親生兒子診斷潦草，骨折只給PRP（高濃度血小板血漿）治療。前第一家庭話題再次浮上枱面，趙建銘昔日恩師、新光醫院院長侯勝茂指出，與趙已逾15年未見面談話，對其家庭關係不清楚，亦不便評論。

陳幸妤轟趙建銘「超凶留言」被消失！Google地圖評論誰能刪除、怎麼審查一次看

前總統陳水扁之女陳幸妤，昨日在趙建銘診所的Google地圖（Google Maps）留言，不僅意外爆料已和他離婚、表明自己是「前妻」，還控訴前夫與診所護理師不倫、對親生兒子草率診斷，整篇留言批評力道超強，堪稱是「超凶留言」，不過該篇留言隨後刪除，也引發外界猜測是陳幸妤刪除留言或是診所業者刪掉，對此Google地圖針對評論上，在店家與民眾之間有不同的處理方式。

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

前總統陳水扁女兒陳幸妤，昨日在趙建銘診所的Google地圖上留言，不僅意外爆料已和他離婚、表明自己是「前妻」，還控訴前夫與診所護理師不倫、對親生兒子草率診斷；今天下午陳幸妤現身，證實已經離婚很久，對於為何在昨天留言，她向記者說「我看你們太無聊」。

台灣捐150萬美元推外交 設APEC未來健康照護子基金

台灣將捐助150萬美元在APEC設立「未來健康照護子基金」，這是台灣近10年首個大型倡議。行政院長卓榮泰今天表示，此基金有助台灣數位醫療的優勢，也契合總統賴清德「健康台灣」的國政願景，請各部會共同推動總合外交，為台灣業者爭取商機。

行政院通過修正洗防法 法務部：未經許可經營虛擬資產也適用

洗錢防制法部分條文修正草案今經行政院院會討論通過，法務部表示，修法係為持續強化我國洗錢防制體系、因應新興犯罪及資金移轉態樣，並與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準接軌，進一步完善實質受益人透明度、跨機關資訊共享及公私部門協力機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。