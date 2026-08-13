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蕭美琴：均衡台灣目標 擴大各產業全球能見度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴接見「第八屆品牌金舶獎」得獎企業。總統府／提供
副總統蕭美琴接見「第八屆品牌金舶獎」得獎企業。總統府／提供

副總統蕭美琴12日下午接見「第八屆品牌金舶獎」得獎企業。她表示，政府積極推動「均衡台灣」，從區域、產業及企業規模等面向促進均衡發展，並透過相關支持方案協助中小微型企業成長，共同活絡台灣商業環境，也將協助百工百業及中小微型企業提升國際能見度、走向世界。

蕭美琴致詞表示，感謝商總多年來作為政府與產業間非常重要的合作平台，在落實企業所提建言的過程中，政府與商總一直都是非常好的夥伴。同時也感謝商總長期協助國內中小企業，包括舉辦「第八屆品牌金舶獎」徵選活動，協助台灣百工百業走向國際、走向世界。

蕭美琴說，全體國人共同合作、活絡台灣商業環境，或是提升台灣產業的國際競爭力，都是她與理事長許舒博共同的目標及信念。她也十分認同許舒博提出的「台灣人幫助台灣人走向世界」，相信大家在不同崗位上都能達成此一目標。

蕭美琴指出，幾年前「品牌金舶獎」得獎團隊到訪總統府時提出的建言，例如總統府開放參觀時，只要設有商展攤位空間，都會邀請廠商參與擺攤，讓百工百業都有機會在總統府呈現努力的成果。此外，政府也盡力促成及媒合各產業站上國際舞台，例如協助中小微型企業參與會展。

蕭美琴表示，總統這兩年有幾大施政方向，包括守護國家安全與民主自由、拚經濟以及擴大社會照顧。台灣今年第一季經濟成長率超過14%，這在成熟工業國家相當難得，也期盼經濟成長果實能夠全民共享。因此，擴大社會照顧尤其重要，包括長照及幼兒照顧。

面對少子化問題，政府不只有「0到6歲國家一起養」，也推出「0到18歲成長津貼」政策，將對下一代的支持從幼兒階段延伸至青少年。談及拚經濟，蕭美琴說，政府除了推動「AI新十大建設」，讓百工百業都能夠導入人工智慧外，總統也有一項重要願景，就是「均衡台灣」。

首先，「均衡台灣」不只是地理空間的均衡，過去台灣許多商業活動集中在首都，工業、產業則集中在新竹等地，現在希望整個台灣都能均衡發展。因此，政府也希望透過重大公共建設及基礎設施的推動，讓各地區發展更為均衡。

第二個均衡是產業別的均衡。台灣不只有高科技產業，也包括傳統產業、觀光業、服務業，甚至是糕餅業及餐飲業等許多其他領域。因此，如何擴大各產業在全球的能見度，也是「均衡台灣」的目標。

第三個均衡是希望不只跨國企業具有高度能見度，中小微型企業也能獲得發展的機會與空間。因此，經濟部特別提出許多支持中小微型企業的相關方案，總統也提出8年要編列千億元預算，支持中小微型企業成長、克服障礙並走向國際，也期盼立法院能夠支持。

蕭美琴相信，只要台灣商業活絡、工商發展好，國家就會更好，這也是大家共同努力的方向，她再次恭喜所有「第八屆品牌金舶獎」得主，也感謝評審團的參與與協助。未來政府會持續與商總及商界夥伴一起努力，讓國家更加繁榮。

蕭美琴 百工百業 商總

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