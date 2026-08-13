獨／趙建銘遭質疑不倫、醫術潦草 昔恩師侯勝茂不評論：已15年未聯繫

前總統陳水扁之女陳幸妤，昨在夫婿趙建銘診所Google地圖留言，除表明自己是「前妻」，與趙24年婚姻畫下句點，還指控前夫與診所護理師不倫，且對親生兒子診斷潦草，骨折只給PRP（高濃度血小板血漿）治療。前第一家庭話題再次浮上枱面，趙建銘昔日恩師、新光醫院院長侯勝茂指出，與趙已逾15年未見面談話，對其家庭關係不清楚，亦不便評論。

趙建銘曾在台大接受住院醫師訓練，目前台大醫院骨科部官網「歷屆住院醫師表」中，仍可見趙建銘被列在2002年屆次，而他受訓時，骨科部主任為侯勝茂，此一師生關係，導致侯勝茂在擔任前行政院衛生署署長任內，曾在立法院備詢時，被立委質疑趙建銘是否獲得特權，升遷速度是否異於同儕，侯勝茂當時逐一釋疑，台大院內制度嚴謹，絕無特權升遷管道。

如今，趙建銘被前妻陳幸妤質疑與診所護理師有不正當關係，連帶質疑其醫術，點出親生兒子打球骨折，趙建銘竟只開PRP，直至後續接受磁振造影（MRI）檢查，才發現已經骨折，陳幸妤肩膀肌腱斷裂，竟不被允許至診所受檢，多年來都是由趙建銘拿玻尿酸類固醇至家中施打，她改至其他骨科診所接受PRP治療後，症狀才有所改善。

被問及對昔日門生行徑看法，侯勝茂說，自從他離開衛生署職位，返回台大任職開始，即與趙建銘再無聯繫，「沒見面，也沒說話」，至今逾15年，對其家庭關係並不清楚，也不適合評論。

台大醫院現任骨科部主任王廷明則說，他與趙建銘在台大相差5屆，為一個住院醫師循環，論輩份他是老師、趙為學生，但他當時在台大癌醫任職，趙在台大總院，二人相識但並不熟稔，對其印象不深。