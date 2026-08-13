勞動部跨部會推動企托 奇景光電附設幼兒園開幕

為鼓勵企業建置育兒友善職場環境，勞動部長洪申翰前往台南，出席「奇景光電股份有限公司職工福利委員會附設台南市私立奇景幼兒園」開幕典禮。

洪申翰表示，設置企業附設幼兒園，不僅提供員工子女優質教保服務，更結合「企業聯合托育模式」，擴大照顧鄰近企業員工家庭需求，是企業落實友善職場的重要典範，展現政府與企業攜手推動托育政策的具體成果。

奇景光電附設幼兒園為使員工安心生養，規劃設置10班、可收托200名幼兒，預計9月正式開學。其中除優先提供員工子女就讀外，也提供員工子女收費優惠及延長照顧服務，讓員工能更安心兼顧工作與家庭；另採企業聯合托育方式，開放合作企業員工子女就讀，提升產業園區托育資源使用效益。

洪申翰指出，奇景光電於籌設幼兒園過程中，因涉及用地、建築物用途變更及企業聯合托育等法規適用問題，曾面臨設置上的挑戰。為協助企業順利推動，勞動部除辦理專家入場輔導外，更主動邀集教育部、內政部、經濟部及台南市政府召開跨部會協調會議。

洪申翰說，透過跨部會共同釐清園區產業用地之法規適用問題，及找出一個可行的作法，最終順利確認企業得依法設置附屬幼兒園，並採企業聯合托育模式辦理，成功協助企業突破設置障礙，也為產業園區托育資源共享建立可供參考的推動模式。

洪申翰表示，勞動部自今年5月1日起推動強化企業托育補助新制，透過放寬補助條件、提高補助額度及新增多元補助項目，降低企業設置及營運托育設施負擔。

此外，勞動部已提出性別平等工作法第23條之1修正草案，目前正於立法院審議中，該條文未來將透過租稅優惠進一步降低企業提供托育服務的支出成本，將能給予企業打造友善育兒職場實際有力的支持。

勞動部強調，企業托育不只是員工福利，更是支持家庭、穩定勞動力及提升企業競爭力的重要投資。未來將持續透過補助、專家輔導及跨機關協調等方式，協助企業解決設置托育設施過程中的各項問題，鼓勵更多企業投入友善育兒職場建置，共同打造讓勞工安心工作、放心育兒的工作環境。