卓榮泰：APEC未來健康照護子基金 展現台灣醫療優勢

台灣在亞太經濟合作會議（APEC）設立未來健康照護子基金，行政院長卓榮泰今天表示，此基金涵蓋領域有助向APEC會員展現台灣數位醫療的優勢，也契合總統賴清德「健康台灣」的國政願景，請各部會共同推動總合外交政策，為台灣業者爭取商機。

台灣在APEC設立「未來健康照護子基金」，這是台灣近10年首個大型倡議，且在5月APEC第二次資深官員會議期間，簽署捐助150萬美元備忘錄。外交部今天函送已簽署的「亞太經濟合作支援基金未來健康照護子基金瞭解備忘錄」至行政院會，經復准備查後，函請總統府秘書長查照轉陳。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰會中表示，台灣自1991年加入APEC以來，做出諸多貢獻，此次新設立的「未來健康照護子基金」是APEC首個以健康照護為主軸的子基金，也是台灣近10年在APEC提出的最大型倡議。

卓榮泰說，感謝外交部8個月鍥而不捨的交涉及努力，終於克服政治力的阻撓，成功獲得所有APEC會員的一致支持，而子基金所涵蓋的領域正是台灣強項，不僅有助於向APEC所有會員展現台灣數位醫療的優勢，更契合賴總統「健康台灣」的國政願景。

他提醒各部會應積極透過公私協力，共同推動總合外交政策，並為台灣相關業者爭取商機。

根據外交部說法，未來健康照護子基金是APEC首個聚焦「健康照護」的子基金，旨在補助各經濟體舉辦相關會議及活動，透過公私協力，推動落實「以病患為中心」的健康照護體系，並善用人工智慧（AI）等新興科技，解決人口結構變遷所帶來日益增加的醫療問題。