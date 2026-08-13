曾被趙建銘追求？診所催討遭詐醫療費 護理師任主要代理人

陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起社會輿論關注，而其內容中提及的一名許姓護理師也成為群眾熱議的對象。根據司法院一份判決書內容，該名許姓護理師於今年6月16日裁判的刑事判決中，為趙建銘代理人，以LINE發送訊息，負責向一名陳姓（之後改為趙姓）男子催討被詐欺的約4萬元醫療款項。

該判決書提及，許姓護理師獲趙建銘全權委請處理全案，包括過程中多次以LINE向被告催討醫療費款項，最後也是許姓護理師負責報警及出庭，儼然是診所的主要代理人。

陳幸妤在貼文中指控前夫及相關診所人員涉及私人關係糾紛。她先提及一名自稱是診所護理師的人曾到她的牙醫診所鬧事，認為可能與感情糾紛有關；還點名另一名許姓護理師，表示對方在她離婚後，曾自述被趙建銘醫師追求，但當時她並不知情，而該名護理師至今仍在趙的診所任職。

此番接觸後，陳幸妤以自身經驗評斷，該診所「上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛」，反而是在思考如何「上位」、如何處理男女關係，因此公開提醒民眾，選擇診所時應更加謹慎。