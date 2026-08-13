陪伴企業找尋 AI 人才 勞動局舉辦論壇談勞工轉型

AI快速改變工作型態，企業需要什麼樣的AI人才？勞工又該培養哪些能力，才能跟上產業轉型腳步？臺北市職能發展學院人前舉辦「AI人才培育布局－AI科技聚落發展與勞工轉型論壇」，邀集產、官、學界代表，從AI人才需求、教育轉型、產學接軌到在職培訓展開交流，並於綜合座談凝聚「跨域能力、終身學習、產官學合作」三大共識，作為北市未來AI人才培育及勞工職能轉型的重要參考。

臺北市政府副秘書長王崇斌表示，AI帶來的不只是新技術，更是在改變企業用人條件及工作者所需能力。面對產業快速變化，人才培育更應超前部署，此次論壇就是希望把企業「需要什麼人才」、學校「如何培育人才」及政府「如何協助勞工轉型」串接起來，讓職能培育更貼近產業及就業市場需求。

論壇上午由臺北市政府資訊局局長趙式隆以「AI時代的人才戰略：培育、轉型、永續」為題，指出數位轉型的核心不只在技術，更在於人的思維與組織文化改變，並提出AI時代人才應具備「提問力、思辨力、共情力」三大核心能力。論壇亦從教育端探討AI人才需求與教育轉型，思考如何縮短人才培育與產業需求的落差。

下午論壇則進一步聚焦「人才如何落地」，從臺北科技聚落發展探討產學人才對接策略，強調AI人才除專業知識外，更須具備實作及跨域應用能力；同時直擊勞工轉型議題，探討如何善用AI成為協作者讓工作流程更優化，讓AI學習真正融入工作場域。

論壇最後透過綜合座談凝聚產官學共識，未來AI人才培育應從「技術導向」走向「跨域應用」，除強化AI專業能力，更須培養問題解決、跨域整合及AI協作能力；學習場域也應從校園延伸至職場，建立終身學習與在職培訓機制，經由產、官、學合作，串聯產業需求、人才培育、職業訓練及就業資源，逐步建構完整的AI人才培育生態系。

臺北市政府勞動局局長王秋冬指出，論壇不是終點，更重要的是把產官學共識帶回職訓現場。未來臺北市職能發展學院將參考企業人才需求及論壇建議，持續精進AI相關職能培育課程，強化AI工具與不同專業領域的跨域應用，讓訓練內容更貼近產業實務，協助勞工提升AI應用及就業競爭力。