國發會通過！明年健保總額首度破兆元 成長率最高5.5%

健保醫療支出規模持續擴大。國發會13日召開第144次委員會議，審議通過衛福部提出的「2027年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，成長率訂為2.619%至5.5%，金額約1兆149.55億元至1兆434.49億元，後續將陳報行政院核定。

國發會主委葉俊顯表示，低推估值2.619%，主要考量投保人口結構、醫療成本及投保人口數成長率等因素，依既定公式計算，因此原則支持；至於高推估值，則綜合考量健保整體財務狀況、醫療品質維持，以及持續落實「健康台灣」相關政策願景，同時保留適當協商空間，因此同意訂為5.5%。

國發會指出，本案經委員會議通過後，將陳報行政院核定，後續由衛福部全民健康保險會依《全民健康保險法》規定，在下一年度開始前三個月，於核定總額範圍內展開對等協商機制，協定2027年度健保醫療給付費用總額。

除健保總額外，國發會同日也審查通過內政部「都市總合治水建設計畫（2027至2031年度）」草案，總經費33億元，延續第一期2022至2026年度推動成果，因應氣候變遷及都市高度開發所帶來的複合型淹水風險，進一步強化都市承洪韌性。

國發會表示，計畫將由前期建立水情監測與示警基礎，進一步邁向以科學數據驅動的「循證治理」，透過「循證評估、風險管控、整備監測」三大主軸，建置氣候變遷情境溢淹風險地圖，並擇定高風險場域辦理都市整體防洪規劃示範。

依規劃，未來五年將完成25處都市地區災害風險地圖、建立311處都市承洪韌性評估指標，並持續維運2,200站智慧水情監測系統，同時導入AI精進溢淹模擬及抽水站操作，以縮短退水時間、降低生命財產損失風險。

國發會指出，都市總合治水並非單一設施改善，而是結合水利、都市計畫及建築管理的系統性治理。內政部後續將與地方政府合作，把溢淹風險地圖及防洪基準高程納入都市計畫通盤檢討、都市設計審議與建築管理，並與經濟部等相關機關跨域整合。