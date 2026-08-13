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【重磅快評】花敬群操刀10年的社宅政策真需要一個奇蹟

聯合報／ 主筆室
全國最大包租代管業者兆基前董座李建成涉嫌吸金及挪用公司資金被羈押，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群（左）遭爆曾與李赴日考察、爬山、吃尾牙，花稱都是為公務。記者邱德祥／攝影
全國最大包租代管業者兆基前董座李建成涉嫌吸金及挪用公司資金被羈押，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群（左）遭爆曾與李赴日考察、爬山、吃尾牙，花稱都是為公務。記者邱德祥／攝影

全國最大包租代管業者兆基集團爆發債務危機，前董座李建成涉嫌吸金及挪用公司資金遭羈押，風暴所及，除了賴政府社宅政策被質疑雪崩式跳票，國家住都中心董事長花敬群和李建成的私交更成八卦；內政部長劉世芳為政策辯護不力，花敬群則扯李建成和柯文柯關係更熟，似乎讓人忘記他才是民進黨社宅政策操刀者，現在問題那麼多，他全然不必負責？

民進黨社宅政策數字滿天飛，大概沒人能搞得清楚。最早是蔡英文喊出20萬戶，後來賴清德說13萬戶，最近又下修3萬戶，真要考據，還得費一番工夫。社宅數字看似混亂，其實這些數字分別代表不同階段及計算方式，最近因內政部又修改計畫書才爆發「13萬戶雪崩下修至3萬戶」的政策跳票爭議。

到底20萬、13萬、3萬這些數字怎麼算的？其實是政策延續與執行的落差所致。20萬戶是蔡英文任內的目標，20萬戶是12萬戶直接興建加上8萬戶包租代管；賴清德的13萬戶是新增政見，賴競選時提出「8年百萬租屋家庭支持計畫」，承諾任內再建13萬戶社宅，讓直接興辦總量達25萬戶，即蔡英文的12萬戶再加新增13萬戶。

只是，兩年過了，這13萬戶的目標上月被內政部悄悄修改成3萬戶，日前被民團抓包，砲轟政見雪崩式縮水；內政部長劉世芳解釋稱「8年13萬戶的總目標沒有變」，3萬戶只是第一階段數量，剩下10萬戶會以都更分回、容積獎勵捐贈等多元興辦方式補足。

劉世芳的說詞可信嗎？其實要打上問號。如果原本目標是8年13萬戶，賴清德上任至今全台陸續剪綵、完工入住的社宅全是蔡英文任內就已發包並動工的延續性案件，賴任內發包、規劃或動工的社宅案件共95處、2.4 萬多戶，但多處於公文核定或整地、施工階段。說白話，賴清德的社宅政績是「實體完工0戶」。 

劉世芳說3萬戶只是第一階段數量，但第二階段可以如期補上來嗎？其實是需要一個奇蹟。就實務言，透過都更分回社會住宅的案件，從前期規劃到最終完工交屋約需8到12年，其中包括劃定與整合、行政審議、請照與拆遷及工程施工期。

以容積獎勵興辦社宅的會比較快嗎？這種方式通常稱為容獎換社宅或回捐社宅，實務上推動難度更高，除了時程需5到10年，主要還是建商普遍興趣缺缺。依現行法規，建商要拿滿容積獎勵並不難，手段包括申請綠建築標章、智慧建築標章、耐震設計等方式，成本都低於捐社宅；更關鍵因素是民間買方排斥混居，這會減損建案獲利，過去10年來政府透過容獎取得的社宅不到4000戶，平均一年不400 戶，就可說明政策的可行性。 

賴政府不單社宅政策推動欠周詳，主其事者更富爭議，蔡、賴兩任的社宅政策都是花敬群操刀，花原任內政部次長，賴清德上台後改任國家住都中心董事長，看似降級，但過去是拿次長薪水，住都中心比照國營事業，他的月薪 部長，理應負更大責任，但他轉任住都中心董座後，社宅「實體完工0戶」的政績與所拿俸祿相稱嗎？

兆基前董座李建成出事，花敬群第一時稱與李僅是「爬過一次山」的山友，未料卻被公開多張照片，顯示兩人不僅是山友，還曾赴日本考察，多次出席端午、中秋及兆基尾牙等活動，花再稱這些都是為了公務，並反嗆「我想柯文哲跟他更熟吧！」

花敬群說李建成和柯文哲更熟，但與李建成出國、爬山、吃尾牙的人並非柯文哲，花敬群能拿出柯、李私人互動密切的證據嗎？ 

不過，兆基既全國最大包租代管業者，主管社宅政策逾10年花敬群和前董座有互動，實不為過；有問題的是他的態度，先是稱僅是「爬過一次山」的山友，但接著卻被爆料根本不是那麼一回事；花稱都是為了公務也就算了，卻無端反嗆柯文哲與李更熟。花敬群切割李建成讓人心寒，對柯文哲含沙影射則令人不齒。

花敬群 社宅 兆基集團

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