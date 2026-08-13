【重磅快評】花敬群操刀10年的社宅政策真需要一個奇蹟

全國最大包租代管業者兆基集團爆發債務危機，前董座李建成涉嫌吸金及挪用公司資金遭羈押，風暴所及，除了賴政府社宅政策被質疑雪崩式跳票，國家住都中心董事長花敬群和李建成的私交更成八卦；內政部長劉世芳為政策辯護不力，花敬群則扯李建成和柯文柯關係更熟，似乎讓人忘記他才是民進黨社宅政策操刀者，現在問題那麼多，他全然不必負責？

民進黨社宅政策數字滿天飛，大概沒人能搞得清楚。最早是蔡英文喊出20萬戶，後來賴清德說13萬戶，最近又下修3萬戶，真要考據，還得費一番工夫。社宅數字看似混亂，其實這些數字分別代表不同階段及計算方式，最近因內政部又修改計畫書才爆發「13萬戶雪崩下修至3萬戶」的政策跳票爭議。

到底20萬、13萬、3萬這些數字怎麼算的？其實是政策延續與執行的落差所致。20萬戶是蔡英文任內的目標，20萬戶是12萬戶直接興建加上8萬戶包租代管；賴清德的13萬戶是新增政見，賴競選時提出「8年百萬租屋家庭支持計畫」，承諾任內再建13萬戶社宅，讓直接興辦總量達25萬戶，即蔡英文的12萬戶再加新增13萬戶。

只是，兩年過了，這13萬戶的目標上月被內政部悄悄修改成3萬戶，日前被民團抓包，砲轟政見雪崩式縮水；內政部長劉世芳解釋稱「8年13萬戶的總目標沒有變」，3萬戶只是第一階段數量，剩下10萬戶會以都更分回、容積獎勵捐贈等多元興辦方式補足。

劉世芳的說詞可信嗎？其實要打上問號。如果原本目標是8年13萬戶，賴清德上任至今全台陸續剪綵、完工入住的社宅全是蔡英文任內就已發包並動工的延續性案件，賴任內發包、規劃或動工的社宅案件共95處、2.4 萬多戶，但多處於公文核定或整地、施工階段。說白話，賴清德的社宅政績是「實體完工0戶」。

劉世芳說3萬戶只是第一階段數量，但第二階段可以如期補上來嗎？其實是需要一個奇蹟。就實務言，透過都更分回社會住宅的案件，從前期規劃到最終完工交屋約需8到12年，其中包括劃定與整合、行政審議、請照與拆遷及工程施工期。

以容積獎勵興辦社宅的會比較快嗎？這種方式通常稱為容獎換社宅或回捐社宅，實務上推動難度更高，除了時程需5到10年，主要還是建商普遍興趣缺缺。依現行法規，建商要拿滿容積獎勵並不難，手段包括申請綠建築標章、智慧建築標章、耐震設計等方式，成本都低於捐社宅；更關鍵因素是民間買方排斥混居，這會減損建案獲利，過去10年來政府透過容獎取得的社宅不到4000戶，平均一年不400 戶，就可說明政策的可行性。

賴政府不單社宅政策推動欠周詳，主其事者更富爭議，蔡、賴兩任的社宅政策都是花敬群操刀，花原任內政部次長，賴清德上台後改任國家住都中心董事長，看似降級，但過去是拿次長薪水，住都中心比照國營事業，他的月薪 部長，理應負更大責任，但他轉任住都中心董座後，社宅「實體完工0戶」的政績與所拿俸祿相稱嗎？

兆基前董座李建成出事，花敬群第一時稱與李僅是「爬過一次山」的山友，未料卻被公開多張照片，顯示兩人不僅是山友，還曾赴日本考察，多次出席端午、中秋及兆基尾牙等活動，花再稱這些都是為了公務，並反嗆「我想柯文哲跟他更熟吧！」

花敬群說李建成和柯文哲更熟，但與李建成出國、爬山、吃尾牙的人並非柯文哲，花敬群能拿出柯、李私人互動密切的證據嗎？

不過，兆基既全國最大包租代管業者，主管社宅政策逾10年花敬群和前董座有互動，實不為過；有問題的是他的態度，先是稱僅是「爬過一次山」的山友，但接著卻被爆料根本不是那麼一回事；花稱都是為了公務也就算了，卻無端反嗆柯文哲與李更熟。花敬群切割李建成讓人心寒，對柯文哲含沙影射則令人不齒。