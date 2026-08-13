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「台灣國際青年大使協會」成立 串聯青年力量讓世界看見台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部昨（12）日舉辦「國際青年大使暨校園大使授旗典禮」，為即將啟程的國際青年大使及校園大使授旗加油。典禮以青年大使充滿活力的表演揭開序幕，外交部長林佳龍、友邦駐台大使、台灣國際青年大使協會代表，以及國際青年大使與校園大使代表先後致詞，現場洋溢青春活力，展現台灣青年自信走向世界的熱情與能量。

林佳龍致詞時以「Everyone is a diplomat」勉勵青年大使，強調外交不只是外交官的工作，每個人都可以透過自身專業與行動，為台灣外交盡一份心力。他表示，台灣在民主、科技、文化及經濟發展等領域具有許多值得與世界分享的經驗與優勢，盼青年們善用這些優勢與世界各地夥伴攜手合作。

秉持「人人都是外交官」的理念及「總合外交」精神，「台灣國際青年大使協會」（Taiwan International Youth Ambassadors Association, TIYAA）在林佳龍的推動下正式成立，匯集歷屆國際青年大使、農業青年大使、國合會及NGO夥伴，串聯不同世代、不同領域的青年力量，讓每一次出訪所累積的經驗、人脈與熱情持續傳承，也讓青年外交從一次任務，成為長期投入。

今日授旗典禮也是「台灣國際青年大使協會」成立後首場公開活動，除了象徵協會正式啟動，也代表歷屆青年大使所累積的能量開始匯聚成一股持續前進的力量，對協會而言格外具有意義。

今年「台灣國際青年大使協會」成員也將與國際青年大使一同出訪友邦，拜會我國駐外館處，並與當地青年及各界夥伴進行交流參訪，將台灣的故事與價值帶向世界。協會代表凃欣儀表示，希望透過出訪，將台灣人的友善與熱情，以及台灣所珍視的價值分享給世界各地的朋友，讓更多人認識台灣，也讓台灣在國際舞台上自信發光。

此外，「台灣國際青年大使協會」今日也正式公布全新LOGO，以代表Youth的「Y」及Ambassadors的「A」為核心，透過字母重構，勾勒出一位向前奔跑、勇於挑戰的青年形象，象徵台灣青年充滿活力、勇於行動、昂首走向世界的精神。

協會表示，台灣青年不只是走向世界，更要透過每一次交流讓世界看見台灣，也讓台灣更加了解世界。「每一位 TIYAA 成員，都肩負著連結台灣與世界的使命」協會指出，未來協會成員將帶著全新的識別與精神，持續投入國際交流、文化互動及公共外交，讓世界看見台灣青年的活力、行動力及無限可能。

青年 看見台灣 外交部

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