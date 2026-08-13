青年大使首納無人機飛手 林佳龍：讓世界看見台灣的獨特

外交部長林佳龍昨（12）日出席外交部「國際青年大使」及國合會「校園大使」授旗典禮，為即將走向國際的青年代表授旗。林佳龍表示，適逢聯合國「國際青年日」，從青年大使們身上，看見台灣下一個世代勇敢、自信走向世界的樣子，也期許青年帶著台灣走向世界，讓世界看見台灣的獨特。

林佳龍表示，每年外交部「國際青年大使」選拔競爭都非常激烈，從活動紀錄片中，可以看見每一位參賽青年全力以赴，以及台灣年輕世代的活力、創意與自信。他恭喜最終雀屏中選的46位青年大使，並表示本屆青年大使個個身懷絕技，包括國立台灣藝術大學蔡鎧謄以二胡自拉自唱客家「老腔山歌」；來自東華大學的朱凱倫則將賽夏族文化融入編舞，即將前往帛琉演出，展開一場屬於南島語族之間的文化交流。

林佳龍指出，為展現台灣的科技創新力，今年「國際青年大使」首度招募無人機飛手加入，將於「太平洋島國論壇」期間呈現台灣的無人機科技，也將在「榮邦特展」中協助接待與導覽。

「當前的外交早已走出會議桌，更重視人與人交流的溫度。」林佳龍表示，許多青年都將擔任「國際青年大使」視為一生的榮譽，更期待大家回到各自的專業領域後，仍能持續為台灣外交工作貢獻力量。因此成立「台灣國際青年大使協會」，串聯有志投入青年外交的人才，讓歷屆青年大使持續發揮專長、傳承經驗。今年也有10位協會成員隨團參與，與學弟妹們並肩出發，將過去累積的經驗化為實際行動。他也歡迎本屆青年大使完成任務後加入協會，讓一次出訪成為長期參與外交工作的起點，一屆接一屆，把青年外交的力量延續下去。

林佳龍指出，今年國合會也選拔出6名「校園大使」，即將前往友邦史瓦帝尼與聖露西亞，展開為期5天的見習活動，親身走進援外工作的第一線，了解台灣如何與世界並肩合作。

「自信、謙遜、創新」林佳龍表示，這是他與青年大使分享的三個關鍵詞，期許大家帶著台灣的自信走出去，帶著謙遜理解不同文化，也帶著創新，運用自己的專長與觀點，讓世界看見台灣的獨特。

林佳龍最後表示，人才是台灣持續茁壯最重要的基礎，鼓勵青年走出台灣、拓展國際視野，也一直是政府努力的方向。他期待青年帶著台灣走向世界，也能在過程中回頭看看，更深刻地認識台灣、看見台灣的價值，「讓世界因為台灣而變得更好。」