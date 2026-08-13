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陳幸妤留言「前妻」斷趙建銘 陳昭姿：私領域不清楚不評論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變。圖為陳幸妤（右）、前夫趙建銘（左）2009年到台北看守所探扁。聯合報系資料照
有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變。圖為陳幸妤（右）、前夫趙建銘（左）2009年到台北看守所探扁。聯合報系資料照

有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變，與扁家交情深厚的民眾黨立委陳昭姿今天表示，陳幸妤不是公眾人物，這是私領域的事情，「我不清楚也不能評論」，同時提到衛福部前次長王必勝也曾經爆出婚外情，「公眾人物出了問題，才是應該公開檢討。」

陳幸妤昨天在「兆福脊椎骨科診所」的Google評論給出一星評價，留言內容稱呼經營診所的丈夫趙建銘為「前夫」。根據鏡週刊報導，陳幸妤證實留言就是她本人寫下，內容會以「前妻」作為開頭代表已經處理完畢。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對陳幸妤留言「前妻」切斷趙建銘，陳昭姿受訪時表示，陳幸妤不是公眾人物，這個是私領域的事情，她不清楚也不能評論，王必勝也曾經爆出婚外情，陳時中當時就表明「私領域不能談，我們需要他，大家都有可能犯錯」。

陳昭姿說，陳時中可以不談王必勝，自己也不需要談陳幸妤，更何況她也不清楚，「我跟扁家有一定的情誼，但是也不可能在此時問個究竟」，私領域的事情就保持私領域，「公眾人物出了問題，才應該被公開檢討」。

陳昭姿 趙建銘 陳幸妤

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