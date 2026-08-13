陳幸妤離婚掀議 夫妻分錢、分房少做一件事恐課贈與稅

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘爆出離婚消息，引發外界關注。事實上，夫妻分道揚鑣除了婚姻關係告一段落，若涉及現金、房產等財產分配，也藏有稅務眉角。依現行規定，夫妻兩願離婚，依離婚協議由一方給付另一方財產，原則上不屬於贈與行為，可免課贈與稅；但若離婚後才額外送錢、送房，沒有寫進離婚協議書，又無法證明是離婚當時約定的給付，就可能被課徵贈與稅。

夫妻離婚時如何分配財產才不會踩到贈與稅紅線？財政部規定，夫妻兩願離婚，如果依照離婚協議，一方應給付另一方財產，這筆財產移轉並非贈與行為，因此免課贈與稅，重點在於相關給付是否屬於雙方離婚時約定的內容。

舉例來說，夫妻簽訂離婚協議書，白紙黑字載明丈夫應支付妻子1,000萬元，丈夫之後依約給付這筆錢，就不課贈與稅。但如果1,000萬元付完後，丈夫又將一間房子無償移轉給前妻，而這間房子並未記載在原本的離婚協議書中，稅務結果就可能完全不同。

依財政部函釋，如果離婚給付已載明於離婚協議書，之後又出現協議書以外的財產給付，當事人若主張這也是離婚時約定的財產分配，就必須提出證據。若無法證明是離婚當時約定，又屬於無償移轉，就會被視為贈與，依法課徵贈與稅。因此，離婚涉及大筆現金或房地產時，最好一開始就在協議書中把給付金額、財產標的及相關安排寫清楚。

離婚當年度的綜合所得稅也有不同規定。個人在年度中離婚，隔年申報該年度所得稅時，可以自行選擇與前配偶分開或合併辦理結算申報；但離婚年度之後的年度，雙方就必須各自申報。

至於「離婚年度」如何認定，兩願離婚是以向戶政機關辦理離婚登記的年度為準，離婚效力也從登記日起算；若屬裁判離婚，則以判決確定、離婚發生效力的時間認定。換句話說，夫妻離婚除了談好財產怎麼分，更要留下完整書面紀錄，否則事後才追加財產給付，可能因舉證不足而多出一筆贈與稅負。