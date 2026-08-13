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陳幸妤爆趙建銘對她疼痛只打玻尿酸 病患驚：跟我看診一樣

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
臉書帳號陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝
臉書帳號陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論，稱趙「前夫」、爆料趙對兒子、自己疼痛治療，都只打PRP、玻尿酸；一名病患回憶，去年背痛就醫，趙建銘確實直接推薦他自費打玻尿酸，當時診所一堆長輩也都排隊打PRP，「陳幸妤說的跟我看診經歷吻合」。

這名30幾歲男子去年起天天背部疼痛難受，他說，去年8月某周日就診，拍攝X光確認骨頭無異狀後，趙建銘直言「這打針比較快」，要打玻尿酸，一旁護理師配合地滴玻尿酸在他手上展示。

趙建銘當時告知自費一針1300元，若高濃度的3600元，他便答應打1300元，隨即趙就拿很長針頭，直接朝痛處注射，「上下來回戳、捅、攪，很擔心會戳歪傷到其他器官」，接著再去另間注射室，由護理師打300元的消炎針。

他說，看診後情況改善，但約隔一周又開始痛，於是再去就診，同樣又花打一針1300元玻尿酸、300元消炎針，然而依然沒有根治，決定去尋求復健科、中醫治療，其他醫生聽聞趙建銘打玻尿酸，直呼應該沒必要。

不過他兩次去看診時，診間人潮都不少，有許多患者等候，側面聽到有人特地從屏東來求醫，有長輩則是要施打PRP，但護理師告知費用破萬元。

陳幸妤在Google貼文提及趙建銘疑似和診間護理師感情糾紛，「診所上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛，是在想如何上位，如何搞男女關係」。

這名男患者說，「看不出趙醫師與她們相處情況」，不過他觀察，診內行政人員、護理師等人數不少，光櫃檯2至3人、X光室1人、注射室2人、跟診1至2人，都是女性且相當年輕、有活力，服務都很親切，應該是很愉悅的工作環境。

趙建銘 陳幸妤 看診 離婚

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2006年至2009年扁案期間，在立委、司法檢調、媒體抽絲剝繭，發現扁家有一個人比陳水扁前總統、前第一夫人吳淑珍還搶戲，他是陳幸妤的丈夫、被封為「駙馬」的趙建銘，攀權附勢、貪婪奢靡，不輸古代封建帝王時的駙馬爺。

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