聽新聞
0:00 / 0:00
陳幸妤爆趙建銘對她疼痛只打玻尿酸 病患驚：跟我看診一樣
前總統陳水扁女兒陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論，稱趙「前夫」、爆料趙對兒子、自己疼痛治療，都只打PRP、玻尿酸；一名病患回憶，去年背痛就醫，趙建銘確實直接推薦他自費打玻尿酸，當時診所一堆長輩也都排隊打PRP，「陳幸妤說的跟我看診經歷吻合」。
這名30幾歲男子去年起天天背部疼痛難受，他說，去年8月某周日就診，拍攝X光確認骨頭無異狀後，趙建銘直言「這打針比較快」，要打玻尿酸，一旁護理師配合地滴玻尿酸在他手上展示。
趙建銘當時告知自費一針1300元，若高濃度的3600元，他便答應打1300元，隨即趙就拿很長針頭，直接朝痛處注射，「上下來回戳、捅、攪，很擔心會戳歪傷到其他器官」，接著再去另間注射室，由護理師打300元的消炎針。
他說，看診後情況改善，但約隔一周又開始痛，於是再去就診，同樣又花打一針1300元玻尿酸、300元消炎針，然而依然沒有根治，決定去尋求復健科、中醫治療，其他醫生聽聞趙建銘打玻尿酸，直呼應該沒必要。
不過他兩次去看診時，診間人潮都不少，有許多患者等候，側面聽到有人特地從屏東來求醫，有長輩則是要施打PRP，但護理師告知費用破萬元。
陳幸妤在Google貼文提及趙建銘疑似和診間護理師感情糾紛，「診所上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛，是在想如何上位，如何搞男女關係」。
這名男患者說，「看不出趙醫師與她們相處情況」，不過他觀察，診內行政人員、護理師等人數不少，光櫃檯2至3人、X光室1人、注射室2人、跟診1至2人，都是女性且相當年輕、有活力，服務都很親切，應該是很愉悅的工作環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。