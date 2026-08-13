幕後／扁嫂是如何讓趙建銘成了現代版攀權附勢的駙馬爺？

2006年至2009年扁案期間，在立委、司法檢調、媒體抽絲剝繭，發現扁家有一個人比陳水扁前總統、前第一夫人吳淑珍還搶戲，他是陳幸妤的丈夫、被封為「駙馬」的趙建銘，攀權附勢、貪婪奢靡，不輸古代封建帝王時的駙馬爺。

前總統陳水扁在新書爆料，陳幸妤會嫁給趙建銘，是因前男友林子欽劈腿。劈腿說從未獲得證實，林子欽與陳幸妤交往，吳淑珍曾邀林子欽及林家人到官邸作客是事實；餐會中，吳淑珍氣勢凌人，從頭嫌到尾，嫌林身高太矮、體格不好、不會說話等，林子欽當下選擇斬斷這段戀情。

林子欽的父親接受電視台訪問時說「沒有被嫌這件事」，但也說「有緣就在一起嘛，沒緣就…，唉！」對於吳淑珍是否嫌棄林子欽，他也說：「我怎麼知道她心裡的問題呢？」。

台大醫學系畢、身高180公分的趙建銘入扁家的眼，兩人在2001年、阿扁任總統的第一年步入禮堂，趙建銘以駙馬身分成為「第一家庭」一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。

在台開案，立委邱毅率先爆料指趙建銘涉及台開內線交易弊案。台開案後經法院判決認定，「三井宴」共有2次，第1次趙建銘與政商權貴在包廂內，大啖和風沙拉、生魚片，一邊聽台開近期的利多消息。第2次三井宴，介紹人、賣方以及買方趙建銘等人，席間心照不宣，談笑風生。趙建銘回去告知父親趙玉柱，以母親簡水綿當購股人頭，買下台開股票，之後，台開股票連番上漲，3人陸續賣出股票，一夥人還曾到板橋文化路上的海釣族吃慶功宴。

趙建銘曾嗆邱毅該去看精神科，還當記者的面說，如果有內線獲利，會分1億給記者，二審法官認定他們犯罪所得確逾億元。

在國務機要費案，陳致中每月健保費、陳幸妤聽演奏會門票、趙建銘的汽車保養與打蠟費、還有陳致中的汽車牌照稅、燃料稅、超速罰單好幾萬元、陳致中與妻小的簽證費、多次美金匯款費，全由國務機要費報支。

趙建銘生活奢華，用萬寶龍名筆、衣服、鞋子都是高端名牌。邱毅說，趙建銘有一張銀行無限卡，平均每月刷46萬元。檢調搜索寶徠花園住處時，意外在趙建銘書房內發現一些限制級成人光碟，大都是日本片，成為搜索的一段插曲。

檢調偵辦期間，是陳幸妤人生最難熬的時光，陳幸妤住處寶徠花園媒體全天守候，陳飆罵檢調為什麼不去調查馬唯中，只會找他們全家的麻煩，檢調接二連三的上門搜索，又透過媒體放話抹黑，根本就是要整死她們一家。

她還罵媒體將她汙名化，「上帝會在天堂看著你們這些魔鬼（媒體）！祂會知道怎麼處罰你們。」

台北地檢署審理期間傳喚陳幸妤、趙建銘，有一次陳到達北檢北側的坡道下車，護衛隊成員即以人牆護送她，還用帽子遮住她的臉、撐傘擋攝影機鏡頭，途中與媒體記者發生肢體拉扯。一名拿著錄音機的護衛隊想保護陳幸妤將她儘速帶入北檢，陳突然大喊「不能呼吸了」、「別掐我脖子」。

陳幸妤牙醫診所開幕，陳水扁一家人都出席，趙玉柱一家人也到場，趙建銘低調走入診所。陳水扁說「我不是及格的父親」，女兒是「第一家庭裡最先面向陽光的人」，希望大家來陳幸妤診所，不是因為她的爸爸叫陳水扁，而是因她的專業，和她帶給人的溫暖。

至於陳與趙的婚姻生活，有一次趙建銘晚歸，陳幸妤質問，兩人發生激烈口角，陳幸妤的乾爹新光醫院前副院長黃芳彥赴民生東路官邸「調解」，趙對黃芳彥的介入有微詞，跑到玉山官邸告狀，扁嫂吳淑珍很不高興對趙建銘說「是我叫他（黃芳彥）處理的，不然你要怎麼樣？」

沉寂多年的陳幸妤與趙建銘再次因為婚姻破裂成為焦點，雖然說，清官難斷家務事，可是趙建銘若沒有因為陳幸妤有「駙馬」這個身分，至多只是骨科名醫，而不是呼風喚雨、紙醉金迷的權貴人家。也沒有上演公主與王子從此過著幸福美滿的結局。