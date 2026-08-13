兆基風暴被炎上 花敬群反擊：這時候說跟人家不熟，缺乏做人道義

包租代管龍頭「兆基屋管」爆發資金爭議，民眾黨12日舉行記者會，指控住都中心董事長花敬群與兆基屋管前董事長李建成曾多次公開同台，甚至共赴日本考察，質疑雙方關係並非外界所稱僅「爬過一次山」，並諷刺，若這樣仍稱不上熟識，就是「花敬群式的不熟」

花敬群今天在臉書回應表示，「我從來沒有說過與李建成不熟，如果與他不熟，就是我的失職」。他表示，他與許許多多從事包租代管業的夥伴們都熟，多年來攜手站在第一線努力，覺得很榮幸。

花敬群表示，這種時候如果說跟人家不熟，實在是缺乏做人的基本道義，但民眾黨們卻自行編劇，說他「聲稱與李建成不熟」，再用這個引子來製造謠言，實在很不道義。

他表示，昨天在立法院備詢時，民眾黨委員說他「跟」業者到日本。他即刻回應，是「帶」業者去日本考察。一字之差，截然不同，均是陷人入罪的惡劣行徑。

花敬群表示，我們會認識許多人，也有許多朋友。如果心中清楚守護是非黑白的原則，大家就可以開心相處，協力克服各項難題。大家一起生活歡樂，為國家社會憂心奉獻，這都是很棒的事情。但務必不要一起做壞事。