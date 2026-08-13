快訊

棒球／陳義信回應「咆哮、差點揮拳」霸凌指控 打斷4顆門牙黑歷史被翻出

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

兆基風暴被炎上 花敬群反擊：這時候說跟人家不熟，缺乏做人道義

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
住都中心董事長花敬群 記者游智文攝影
住都中心董事長花敬群 記者游智文攝影

包租代管龍頭「兆基屋管」爆發資金爭議，民眾黨12日舉行記者會，指控住都中心董事長花敬群與兆基屋管前董事長李建成曾多次公開同台，甚至共赴日本考察，質疑雙方關係並非外界所稱僅「爬過一次山」，並諷刺，若這樣仍稱不上熟識，就是「花敬群式的不熟」

花敬群今天在臉書回應表示，「我從來沒有說過與李建成不熟，如果與他不熟，就是我的失職」。他表示，他與許許多多從事包租代管業的夥伴們都熟，多年來攜手站在第一線努力，覺得很榮幸。

花敬群表示，這種時候如果說跟人家不熟，實在是缺乏做人的基本道義，但民眾黨們卻自行編劇，說他「聲稱與李建成不熟」，再用這個引子來製造謠言，實在很不道義。

他表示，昨天在立法院備詢時，民眾黨委員說他「跟」業者到日本。他即刻回應，是「帶」業者去日本考察。一字之差，截然不同，均是陷人入罪的惡劣行徑。

花敬群表示，我們會認識許多人，也有許多朋友。如果心中清楚守護是非黑白的原則，大家就可以開心相處，協力克服各項難題。大家一起生活歡樂，為國家社會憂心奉獻，這都是很棒的事情。但務必不要一起做壞事。

花敬群 風暴 人道

延伸閱讀

遭爆數度同台兆基前董座…組團赴日考察 花敬群：爬山、尾牙都是為公務

花敬群：兆基警示帳戶已解凍 將與銀行團協商負債

兆基今與銀行團協商負債 劉世芳：全力確保房東、房客權益不打折

社宅13萬戶變3萬？ 內政部：目標不變

相關新聞

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤證實與趙建銘已離婚，相關消息引發外界關注。陳幸妤在Google地圖留下的評論持續受到討論，趙建銘也在診所的Google評論區親自回應，直言「她寫的完全不是事實」。

幕後／扁嫂是如何讓趙建銘成了現代版攀權附勢的駙馬爺？

2006年至2009年扁案期間，在立委、司法檢調、媒體抽絲剝繭，發現扁家有一個人比陳水扁前總統、前第一夫人吳淑珍還搶戲，他是陳幸妤的丈夫、被封為「駙馬」的趙建銘，攀權附勢、貪婪奢靡，不輸古代封建帝王時的駙馬爺。

陳幸妤爆趙建銘對她疼痛只打玻尿酸 病患驚：跟我看診一樣

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論，稱趙「前夫」、爆料趙對兒子、自己疼痛治療，都只打PRP、玻尿酸；一名病患回憶，去年背痛就醫，趙建銘確實直接推薦他自費打玻尿酸，當時診所一堆長輩也都排隊打PRP，「陳幸妤說的跟我看診經歷吻合」。

陳幸妤Google評論自爆與趙建銘離婚 網友直言有「陳氏風格」

自稱「陳幸妤」的帳號，12日在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」的Google評論處留言砲轟趙建銘，並自爆兩人已離婚，拋下震憾彈，網友多認為是前總統的女兒陳幸好，直言有「陳氏風格」，留言按讚數已破5千人次，他的弟弟前高雄市議員陳致中在社群貼文「今天是姐姐生日，祝幸好生日快樂，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，網友也認為是間接證實。

陳幸妤留言「前妻」斷趙建銘 陳昭姿：私領域不清楚不評論

有關前總統陳水扁女兒陳幸妤爆出婚變，與扁家交情深厚的民眾黨立委陳昭姿今天表示，陳幸妤不是公眾人物，這是私領域的事情，「我不清楚也不能評論」，同時提到衛福部前次長王必勝也曾經爆出婚外情，「公眾人物出了問題，才是應該公開檢討。」

陳幸妤離婚掀議 夫妻分錢、分房少做一件事恐課贈與稅

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘爆出離婚消息，引發外界關注。事實上，夫妻分道揚鑣除了婚姻關係告一段落，若涉及現金、房產等財產分配，也藏有稅務眉角。依現行規定，夫妻兩願離婚，依離婚協議由一方給付另一方財產，原則上不屬於贈與行為，可免課贈與稅；但若離婚後才額外送錢、送房，沒有寫進離婚協議書，又無法證明是離婚當時約定的給付，就可能被課徵贈與稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。