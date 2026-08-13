診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤證實與趙建銘已離婚，相關消息引發外界關注。陳幸妤在Google地圖留下的評論持續受到討論，趙建銘也在診所的Google評論區親自回應，直言「她寫的完全不是事實」。

該診所被大量挺「陳醫師」的網友湧入留下1星評論，趙建銘則在一篇留下5星的留言中現身，以業者身分回覆道：「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人。」對於陳幸妤所述內容並未逐項說明，而是強調相關指控並非事實，並表示自己將繼續投入醫療工作。

另一方面，陳幸妤的留言也在Threads引發大量討論。有網友表示原本想前往「朝聖」陳幸妤的評論並祝她生日快樂，卻意外看到趙建銘的回覆；也有人指出，陳幸妤的留言並未消失，只是因為留言及支持聲量增加，被推到較後方的位置。

但在一片負評和諷刺聲浪中，一名自稱長期在該診所就醫的患者表示，自己並不了解醫師夫妻之間的私人事情，因此不評論，也不願替任何一方下判斷。不過，他以自身實際就醫經驗，認為診所護理師一直都相當認真，也會主動關心病人狀況，而醫療服務本身也是自己願意持續回診的主要原因，也希望外界在尚未了解完整事情之前，不要只憑傳聞，就對一名真實存在的人直接下定論。

業者也留言回覆，「謝謝你，私事何必牽連無辜的人，更何況與事實不符。」