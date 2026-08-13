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陳幸妤Google評論自爆與趙建銘離婚 網友直言有「陳氏風格」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
趙建銘在台南市中西區開設診所。記者吳淑玲／攝影
趙建銘在台南市中西區開設診所。記者吳淑玲／攝影

自稱「陳幸妤」的帳號，12日在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」的Google評論處留言砲轟趙建銘，並自爆兩人已離婚，拋下震憾彈，網友多認為是前總統的女兒陳幸好，直言有「陳氏風格」，留言按讚數已破5千人次，他的弟弟前高雄市議員陳致中在社群貼文「今天是姐姐生日，祝幸妤生日快樂，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，網友也認為是間接證實。

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在2001年嫁給骨科醫師趙建銘，1名自稱「陳幸妤」的網友在趙建銘的「兆福脊椎骨科診所」Google評論處留言控訴趙建銘與小三糾纏不清、對前妻與小孩無情無義等內容。

內容包含「對前妻、對親生兒子都診斷潦草，敷衍了事」、「1個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌」、「他被關期間，1個自稱他診所護理師的人到我陳幸妤牙醫診所鬧事……另1個許姓護理師，在我離婚後，自述趙醫師曾愛慕、追求她，但當時我根本不知道任何事情」、「許女至今依然在診所任要職，雖然已宣稱結婚，但趙醫師寧願跟3個兒子疏離，還是跟此女糾纏不清」。

留言也控訴指「二兒子腳骨打球跳起來殺球，骨頭全斷，但只叫他叔叔打PRP，一直沒有好才去拍MRI發現是骨折；小兒子手腕處疼痛多年未好，說不出正確病因，也只建議吃藥打針擦酸痛軟膏。我的肩膀肌腱斷裂，5年來都是拿玻尿酸類固醇到我家裡當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子，去別家東區骨科診所打完PRP，已改善5成以上」。

這則留言迅速引發網友關注，按讚數已突破5000人次。不少網友認為留言者就是陳幸妤，從用語及行文風格也直指「很有陳氏風格」。

另一方面，陳幸妤弟弟、前高雄市議員陳致中12日在社群發文表示：「今天是姐姐生日，祝幸妤生日快樂，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」網友解讀為「間接證實」。

網友認為，陳幸妤可能已經為婚姻及家庭忍耐多年，甚至一忍就是25年。網友推測，兩人的婚姻或許早已出現變化，但為了3名孩子，她選擇沒有徹底撕破臉，讓前夫仍能以父親身分參與孩子的成長。

網友說，如今3名孩子都已成年，最小的兒子也已20歲，也因此，2026年8月12日適逢陳幸妤50歲生日，她選擇在這一天公開發聲，被網友解讀為「25年的帳，一次算清」。

有網友形容，這次留言是直接「正面爆破前夫」，並猜測她可能不會刪除留言，也不會再針對外界議論進一步回應。

陳致中貼文網友認為已間接證實陳幸妤離婚，並都給了祝福。圖／取自社群
陳致中貼文網友認為已間接證實陳幸妤離婚，並都給了祝福。圖／取自社群

署名「陳幸妤」在趙建銘的「兆福脊椎骨科診所」Google評論處留言。圖／取自社群
署名「陳幸妤」在趙建銘的「兆福脊椎骨科診所」Google評論處留言。圖／取自社群

趙建銘 陳幸妤 Google

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