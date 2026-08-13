聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆與李建成組團赴日考察 花敬群稱爬山、尾牙 都是為公務

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋藍鈞達任珮云／台北報導

包租代管龍頭「兆基」爆發資金黑洞，民眾黨昨質疑，國家住都中心董事長花敬群與兆基創辦人李建成關係密切，二○一八至二○二五年間數度同台出席活動，甚至還組團到日本考察。花敬群回應，去日本就是為了了解包租代管業務怎麼推動，爬山、尾牙都是為公務。

此外，兆基昨天與銀行團開會協商後續貸款及融資問題，據了解，銀行團內部傾向暫不抽銀根，也不會增加授信額度；但受到宏碁無預警退出兆基經營事件影響，銀行團對兆基未來營運及債權保障產生高度疑慮，已採取圈存等防禦性措施，並要求兆基提出更具體的營運及債權保障方案。

針對兆基爆發財務危機，民眾黨立委許忠信昨天在立法院質疑花敬群與李建成關係密切。花敬群答詢時表示，當初是因為從事社宅包租代管工作才認識李建成，兆基多年來做的社宅包租代管，其實三分之二是縣市政府辦的案件，三分之一是中央政府的案件，不能都扯到住都中心身上。

對於許忠信質疑雙方是「經常爬山的山友」，花敬群則回擊，「那是委員你們說的吧？」自己對是非善惡分得很清楚，「媒體報導也是這幾天的事，但投資人投資這些公司債是前幾年的事，怎會有關係？」花敬群並反嗆，「我想（台北市前市長）柯文哲跟他更熟吧！」

至於是否與李建成赴日考察、多次參加尾牙等，花敬群強調，前往日本考察是為了了解包租代管的業務是怎麼推動的，這屬於公務範疇；而出席業者的尾牙同樣是公務交流，他個人平時也會參加許多不同公會的尾牙。花敬群強調，這些行程皆為推動政務所必要的公務接觸，也是所有推動政務的同仁必須要有的態度。

內政部長劉世芳說，政府會以「公共利益與公共設施服務不打折」的方式，確保房東房客合約與權益不受打折跟改變。若業者後續無法回覆政府提出的問題，內政部將暫停撥付第四期計畫經費。她也表示，內政部與各縣市地方政府、公會開會交換意見後，目前房東與房客並未出現恐慌或要解約狀況。

花敬群 尾牙 考察 兆基 劉世芳

延伸閱讀

花敬群：兆基警示帳戶已解凍 將與銀行團協商負債

兆基今與銀行團協商負債 劉世芳：全力確保房東、房客權益不打折

社宅13萬戶變3萬？ 內政部：目標不變

強調社宅「13萬戶目標沒改變」 劉世芳：坊間傳的數字非事實

相關新聞

歷史上的今天／1969年美富豪搭私人客機 來台觀光3小時

1969年8月13日，美國德州富豪黎德克偕同家人，當日下午1時30分乘一架小型的豪華私家噴射客機，由東京飛來台北機場，他們在台北觀光了3小時，然後乘原機飛往香港。黎德克以300萬美元，在美國購進這架外形像波音727型的GRUMMANG－Ⅱ式噴射機，可以乘坐14名旅客，時速每小時550海浬。

劉世芳：13萬戶社宅目標沒變 民眾黨批選後選擇失憶

外界質疑賴政府推動社宅政策從十三萬戶下修為三萬戶，內政部長劉世芳昨表示，目前十三萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實，其中三萬戶是尋求與地方政府合作。ＯＵＲｓ都市改革組織秘書長彭揚凱表示，數據完全依據內政部的白紙黑字；民眾黨則批，民進黨政府不能選前居住正義、選後選擇失憶。

國家住都中心坦言：社宅興建調整中

中央社宅政策，從十三萬戶下修成三萬戶，遭外界質疑跳票。國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮昨坦言，「社宅興建部分，確實在調整中」，不過興建中的社宅不受影響，後續仍會持續規畫興辦社宅，並配合內政部國土署提供土地，再根據政策執行。

遭爆與李建成組團赴日考察 花敬群稱爬山、尾牙 都是為公務

包租代管龍頭「兆基」爆發資金黑洞，民眾黨昨質疑，國家住都中心董事長花敬群與兆基創辦人李建成關係密切，二○一八至二○二五年間數度同台出席活動，甚至還組團到日本考察。花敬群回應，去日本就是為了了解包租代管業務怎麼推動，爬山、尾牙都是為公務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。