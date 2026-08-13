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國家住都中心坦言：社宅興建調整中

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

中央社宅政策，從十三萬戶下修成三萬戶，遭外界質疑跳票。國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮昨坦言，「社宅興建部分，確實在調整中」，不過興建中的社宅不受影響，後續仍會持續規畫興辦社宅，並配合內政部國土署提供土地，再根據政策執行。

賴清德總統選前承諾推動社會住宅政策，喊出興辦十三萬戶，但行政院七月修正新版「百萬戶租屋家庭支持計畫（二○二五至二○三二年）」，將直接興辦社宅的八年新增目標，從選前承諾的十三萬戶大砍到三萬戶，政策大轉彎。

柯茂榮昨到南投埔里參加「公誠安居」招租服務據點揭牌。對於社宅縮水爭議，他坦言，「社宅興建部分，確實在調整當中」，可能由國產署提供房舍、都會區透過都更提供等方式，目前在做調整評估。

他表示，正推動的社宅興建不受影響，像南投埔里公誠安居、南投市漳和安居、竹山好室等社宅社區，共七一一戶，依期程施工或受理招租；該中心後續對於土地新建仍會持續規畫，並配合內政部、國土署等提供土地，再根據政策執行。

柯茂榮說，除了政府直接興辦社宅，還有租金補貼、包租代管等，只要符合條件就能提供租賃，民眾可依自身需求租屋，更快速解決居住需求；反觀公有社宅未來還須面對退休年限問題。

社宅 國土署 租屋

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