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劉世芳：13萬戶社宅目標沒變 民眾黨批選後選擇失憶

聯合報／ 記者張曼蘋林銘翰／台北報導
外界質疑賴政府推動社宅政策從十三萬戶下修為三萬戶，內政部長劉世芳（右）昨在立法院表示，目前十三萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。記者邱德祥／攝影
外界質疑賴政府推動社宅政策從十三萬戶下修為三萬戶，內政部長劉世芳（右）昨在立法院表示，目前十三萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。記者邱德祥／攝影

外界質疑賴政府推動社宅政策從十三萬戶下修為三萬戶，內政部劉世芳昨表示，目前十三萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實，其中三萬戶是尋求與地方政府合作。ＯＵＲｓ都市改革組織秘書長彭揚凱表示，數據完全依據內政部的白紙黑字；民眾黨則批，民進黨政府不能選前居住正義、選後選擇失憶。

立法院內政委員會昨邀劉世芳、國土署長蔡長展等，就十三萬戶社宅興辦檢討等專題報告並備質詢。劉世芳說，社宅政策十三萬戶其中三萬戶是尋求與地方政府合作，第一階段的三萬戶已經沒有問題，未來六至七年期間，內政部仍會朝著十三萬戶目標前進。

彭揚凱表示，八年社會住宅計畫中，白紙黑字寫明的計畫目標就是三萬戶，且政府所有相關預算也都是用三萬戶的數據編列，所有的數據都源自政府自身的計畫書，而非民間自創，「難道我們現在拿的這分資料不是他們寫的嗎？」

彭揚凱指出，社會住宅十三萬戶的政見，是延續民進黨執政背景下，過去行政部門確實都做過評估。內政部去年撰寫的第一版計畫中，目標確實是十三萬戶，當時編列的預算也以此為準，並在計畫中白紙黑字聲明「已盤點二○○多處土地」，僅過了約一年半，政府卻換講法，「真的懷疑這是不是同一個政府？」

民眾黨昨辦「賴政府社宅大跳票，包租代管劣幣驅逐良幣成詐騙溫床」記者會，台北市議員黃瀞瑩批，賴總統選前的公開承諾，上任兩年多卻縮減為三萬戶，執政黨更造謠在野黨刪減預算，中央政府卻大砍社宅興辦經費，民進黨政府不能選前居住正義、選後選擇失憶。

台北市議員陳宥丞說，民進黨過去響應無殼蝸牛運動，執政多年過後卻背離當年初衷，無視房屋老化與居住安全需求，自刪預算讓社宅政策徹底轉彎，不僅憑空消失上千億預算，更讓十三萬戶社宅目標夭折，「這不是居住正義消失，而是直接擺爛與躺平。」

劉世芳 社宅 內政部 民眾黨 黃瀞瑩 陳宥丞

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