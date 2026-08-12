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41國聯合聲明關切太平洋飛彈試射 林佳龍歡迎並肯定
美國等41國發布聯合聲明，關切近期在太平洋地區的飛彈試射。外交部今天表示，外交部長林佳龍歡迎並肯定國際社會發聲關切印太區域安全，並再次譴責中國罔顧區域穩定的各種威脅行徑。
美國國務院於11日公布美國、日本、韓國、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、澳大利亞、紐西蘭等41國共同發布的聯合聲明，指出近期在太平洋地區的飛彈試射未遵循多數國家所採行的標準通報及協調做法，呼籲各國建立透明且常態化的事前通報機制，以降低誤判及意外升高情勢的風險。
美方官員並於同日在日內瓦舉行的「裁軍談判會議」進一步對中國今年7月6日向太平洋試射潛射飛彈時，未提供充分且適當的事前通知表達關切。
外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍歡迎並肯定美國等國際社會共同發聲表達對印太區域安全的關切及重視，並再次譴責中國罔顧區域穩定的各種威脅行徑。
外交部表示，中國持續大幅擴張軍力，並透過軍事恫嚇、經濟脅迫、認知戰及軍機艦侵擾等各類灰色地帶手法，企圖片面改變台海及印太區域現狀，不僅對台灣造成威脅，也對鄰近國家及區域整體安全與和平構成嚴峻挑戰。
外交部強調，維護台海及印太地區和平穩定已是國際社會的共識，並符合各方共同利益。台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與美國及理念相近夥伴緊密合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。
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