快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

聖文森總理訪基隆港 交流港口經營與郵輪發展經驗

中央社／ 基隆12日電

聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Dr. the Hon. Godwin Friday）伉儷訪團今天參訪基隆港，聽取基隆港營運及郵輪業務簡報，並就港口經營管理、郵輪發展及旅客服務等與港務公司交換意見。

台灣港務公司基隆港務分公司總經理蘇建榮表示，台灣與聖文森及格瑞那丁建交45年，雙方長期維持深厚友誼，同為海洋國家，在港口營運及海運發展等面向具有許多交流機會。

蘇建榮說，基隆港為北台灣重要國際商港，也是台灣重要的國際郵輪港口，近年持續推動旅運設施優化及港口現代化，透過此次交流分享港務經營經驗，增進雙方對港口管理及郵輪發展的了解。

傅萊德指出，台灣與聖文森及格瑞那丁長期合作密切，台灣過去也協助聖文森及格瑞那丁推動重要港口及基礎建設，此次參訪基隆港，希望了解台灣港口成功的營運經驗，作為聖文森及格瑞那丁的金石城港未來營運發展的參考，並感謝港務公司安排此次交流與參訪。

基隆港務分公司表示，訪團對基隆港的港口營運模式、郵輪業務及旅客服務等面向展現高度興趣。基隆港郵輪業務近年持續成長，去年郵輪旅客人次達99萬3020人次，今年有機會突破100萬人次，展現國際郵輪市場持續復甦的發展動能。

隨後，訪團實地走訪東岸旅客中心及蝶客花園，了解郵輪旅客通關動線及旅運服務設施。

基隆港 郵輪 基隆

延伸閱讀

林佳龍宴請聖文森總理 感謝堅定支持台灣國際參與

青年大使、校園大使分赴友邦 林佳龍勉自信代表台灣

率立院交通委員會赴綠島 黃建賓盼加速南寮漁港改善

證交所串聯運動產業與資本市場 創新板助攻企業成長

相關新聞

駐菲處新領務大廳啟用 文件代辦商清晨4時出發搶頭香

中華民國駐菲律賓代表處新領務大廳今天正式開放，來自布拉坎省的文件代辦...

內政部稱13萬戶社宅目標沒變 彭揚凱：白紙黑字計畫書非你們寫的？

賴政府推動社宅政策遭質疑從13萬戶下修為3萬戶，內政部長劉世芳今強調，13萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，數據絕非憑空捏造，完全依據內政部今年7月計畫中的「白紙黑字」，「難道現在拿的這分資料不是他們寫的嗎？」

兆基今與銀行團協商負債 劉世芳：全力確保房東、房客權益不打折

包租代管龍頭「兆基」捲財務風暴，因有人提刑事告訴，兆基部分銀行帳戶遭列警示帳戶，朝野立委今也在立院內政委員會質詢此事。國家住都中心董事長花敬群表示，帳戶昨已被解凍，今與銀行團協商融資重組，預計27日開臨時董事會選新董監事。內政部長劉世芳更提出兩項措施防堵。

影／擬開放再生粒料填農路 環團批政府為廢土大開後門

為搶救台灣農地免於廢土浩劫，環團與立委陳昭姿上午在立法院舉行「土石方之亂2.0？」記者會，嚴正反對政府研議修改跨部會規範及「農業發展條例施行細則」。

美媒曝川普換機內幕 被伊朗掌握動向、有人攜肩射飛彈

．華盛頓郵報10日率先披露，美國總統川普7月出席北約安卡拉峰會期間，因情資顯示空軍一號面臨嚴重威脅，維安人員為確保他的安全，祕密安排他改搭其他飛機。川普11日回應，在維安事務上，他會遵循特勤局與美軍指示。

陸艇上岸2天才要抓人 圖解海防破口、人為疏失出在哪

漢光演習前夕，陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇偷渡來台，7月23日疑在新北八里台北港附近上岸。海巡署翌日接獲民眾報案，30日在桃園查獲2人，士林地院裁定羈押禁見。海巡署長張忠龍道歉究責，雷達操作手7月23日清晨已鎖定忽隱忽現光點，卻誤判為海浪干擾假迴跡而解鎖，未通報複式查證，錯失查緝良機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。