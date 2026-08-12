聖文森總理訪基隆港 交流港口經營與郵輪發展經驗

聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Dr. the Hon. Godwin Friday）伉儷訪團今天參訪基隆港，聽取基隆港營運及郵輪業務簡報，並就港口經營管理、郵輪發展及旅客服務等與港務公司交換意見。

台灣港務公司基隆港務分公司總經理蘇建榮表示，台灣與聖文森及格瑞那丁建交45年，雙方長期維持深厚友誼，同為海洋國家，在港口營運及海運發展等面向具有許多交流機會。

蘇建榮說，基隆港為北台灣重要國際商港，也是台灣重要的國際郵輪港口，近年持續推動旅運設施優化及港口現代化，透過此次交流分享港務經營經驗，增進雙方對港口管理及郵輪發展的了解。

傅萊德指出，台灣與聖文森及格瑞那丁長期合作密切，台灣過去也協助聖文森及格瑞那丁推動重要港口及基礎建設，此次參訪基隆港，希望了解台灣港口成功的營運經驗，作為聖文森及格瑞那丁的金石城港未來營運發展的參考，並感謝港務公司安排此次交流與參訪。

基隆港務分公司表示，訪團對基隆港的港口營運模式、郵輪業務及旅客服務等面向展現高度興趣。基隆港郵輪業務近年持續成長，去年郵輪旅客人次達99萬3020人次，今年有機會突破100萬人次，展現國際郵輪市場持續復甦的發展動能。

隨後，訪團實地走訪東岸旅客中心及蝶客花園，了解郵輪旅客通關動線及旅運服務設施。