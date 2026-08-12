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公視、TaiwanPlus預算遭刪凍 民團籲立院撤回

中央社／ 台北12日電

針對公視TaiwanPlus預算遭大幅刪凍，台灣媒體觀察教育基金會發布聯合聲明，指出用預算扼殺公共媒體，就是削弱民主，並提5大訴求，盼立院撤回不成比例的刪凍提案。

公視上個月29日發布聲明，表示2026年度公視預算遭立委提案刪減及凍結金額超過10億元，TaiwanPlus的預算也近乎被全數刪除，若通過後將嚴重影響公共媒體運作。

由台灣媒體觀察教育基金會、靖娟兒童安全文教基金會、台灣新聞記者協會、社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟、婦女新知基金會等團體11日共同署名發布聯合聲明，強調監督可以更嚴格，改革可以更深入，但不能用預算讓公共媒體閉嘴，「改革與廢除是兩件完全不同的事。」

聲明並提出5大訴求，包括立即撤回不成比例的刪凍提案；不得將董監事遴選結果作為預算解凍條件；所有刪凍提案必須具名、具體並接受公開檢驗；建立公共媒體的中長期穩定財源；公視與TaiwanPlus也必須提高公共問責。

聲明中指出，國會當然有權監督公共預算，公共媒體也不能免於績效、治理及財務檢驗；但監督必須提出具體問題、指出預算科目、說明事證、設定合理改善期限，並評估刪凍對公共服務的實際影響。

聲明也批評，把預算砍到機構無法維持基本營運，或以大額凍結迫使公共媒體接受與業務無直接關聯的政治條件，已經不是監督，而是以財務手段決定公共媒體能否繼續存在。

聲明強調，公共媒體不是政府的宣傳機器，不是任何政黨的附屬組織，也不是可以在一次預算協商中被任意拔除的設備，「它是全體人民共同持有的民主資訊基礎設施」。最後更呼籲，公視不是政黨的人質，TaiwanPlus也不應在沒有公開政策辯論與制度評估的情況下被迫消失。

TaiwanPlus 公視 預算

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