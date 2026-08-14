台北豪宅血統 相遇桃園小檜溪水岸 達欣．瑞德【大河吾疆】早鳥啟動

鳥瞰空拍示意圖僅供參考，基地位於春日路、民光東路十字軸心。 圖／達欣瑞德 提供

在桃園重大建設與城市飛躍發展的浪潮下，小檜溪重劃區憑藉水岸景觀與成熟商圈機能，躍升為桃園高端置產核心。其中，由春日路與民光東路兩大黃金主幹道交會而成的「十字軸心」，更是全區核心精華。達欣與瑞德兩大開發商強強聯手，擇址黃金交會點，打造全新指標住宅【大河吾疆】，雄踞南崁溪水岸第一排，正對約4200坪公園，以「絕版雙景觀首席」之姿，推出珍稀2-4房規劃，即日起正式啟動限席早鳥預約！

達欣企業建築業績實景－全球十大豪宅「達欣文華苑」。 圖／達欣瑞德 提供

深耕超越一甲子，上市品牌「達欣企業」以精工細節與嚴謹施工建立口碑，擘劃台北文華東方酒店、富邦敦南大樓、SOGO敦南館、台積電晶圓大廠等重大工程。其打造的台北頂級豪宅「文華苑」，更曾榮獲蘇富比全球嚴選「十大豪宅」殊榮，奠定豪宅巨擘地位！「瑞德開發」則傾注新世代建築思維，融入現代空間美學與前瞻售後服務，雙品牌攜手，融合世代傳承工法與前瞻設計，為桃園帶來國際級建築高度。

國泰置地生活廣場實景，1-4樓百貨商場，步行約4分鐘。 圖／達欣瑞德 提供

【大河吾疆】立足南崁溪水岸首席，開窗即攬寬廣水景與4200坪綠意公園，將大自然納入日常生活。綜觀北台灣，能同時集結「大面積公園景觀」、「無邊水岸視野」與「成熟繁華機能」的基地堪稱稀有。本案擁有罕見的低密度大棟距，出門即享春日路黃金主幹道商圈：JC PARK，以及即將於今年度開幕的「國泰置地生活廣場」，皆僅步行約4分鐘即達，繁華與寧靜隨心切換。

軌道經濟，置產保證，自【大河吾疆】步行約11分鐘即可抵達捷運綠線G09民光站，未來快速串聯桃園車站、機場捷運及雙北都會核心，讓通勤無縫接軌，更注入增值空間。建築本身規劃地上21層崗石天際地標，立面嚴選高質感天然石材，展現沉穩大氣美學。藉由絕佳座向與開闊棟距，將自然光影與綠意引入生活，展現主人不凡品味與名門氣度。

達欣．瑞德【大河吾疆】基地鳥瞰實景修飾，三面臨路壯闊角地。 圖／達欣瑞德 提供

【大河吾疆】戶戶展現優越空間尺度，從通風採光到動線規劃皆精心雕琢，室內嚴選世界知名品牌建材配備，全面升華居住質感。當台北豪宅的精工血統，遇上桃園小檜溪水岸核心，一座集結「黃金地段、頂級品牌、無價景觀、捷運利多」的指標代表作隆重登場，【大河吾疆】早鳥預約限量啟動，稀有水岸席次，敬請把握難得珍藏的機會！

早鳥預約：03-347-5999

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