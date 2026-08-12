駐菲處新領務大廳啟用 文件代辦商清晨4時出發搶頭香

中華民國駐菲律賓代表處新領務大廳今天正式開放，來自布拉坎省的文件代辦商艾索凌晨4時就從家中出發，成為新領務大廳開放後第一位抽到號碼牌的申辦人。

新領務大廳位於馬卡蒂市（Makati）RCBC一號大樓20樓，昨天由駐菲代表周民淦主持揭牌儀式，今天上午8時45分開放，面積較設於41樓的原領務大廳增加約30%，座位也自大約50個增加至230個。

由於大馬尼拉地區連日受颱風影響，包括駐菲代表處也暫停服務，因此今天開放後，不到半小時即擠滿申辦簽證及各種文件的民眾，230個座位仍不敷使用，尚有部分民眾在場外排隊等候抽號。

來自布拉坎省（Bulacan）的文件代辦商艾索（Mhark Ayso）告訴中央社，他今天清晨4時就起床，希望能盡快辦理文件，沒想到成為第一位抽到號碼牌的人。

他說，新大廳空間較寬敞，大廳內及櫃檯前皆增設座椅，與領務人員溝通時不必彎腰，服務和之前一樣流暢迅速。

布拉坎省距馬尼拉大約80公里。

領務大廳辦理業務多元，包含簽證、護照、跨國婚姻等業務。據代表處領務組統計，目前菲律賓移工送件每天約250人次，辦理簽證、護照及文件證明約120人次，跨國婚姻每月約68件。

在菲律賓工作的台灣人林先生，今天陪同菲籍妻子前來辦理赴台度假簽證，因度假超過14天免簽期限，須申請簽證。

林先生說，在原領務大廳，民眾常擠在一起，新大廳空間更大、更乾淨，辦理業務也有座位可以坐，環境改善許多。

從事養殖漁業的另一位林先生則表示，他這次是陪女兒申請赴台就學簽證，住家在約6小時車程外的龐加辛南省（Pangasinan），特別長途駕車前來辦理。

駐菲代表處領務組組長楊滿倉在場監看新領務大廳的運作情況。他也向遠道而來的林先生說明，住家較遠的話，部分業務也可以透過旅行社代為送件，避免舟車勞頓。

隨著台菲交流日益密切，菲律賓民眾赴台工作、就學人數持續增加。其中來台工作的菲律賓勞工從2023年15萬人增至18萬多人，赴台就讀大專院校學生數也從3000多人增至5500多人。

周民淦昨天在揭牌儀式表示，近年台菲交流及政府間合作更加密切，代表處也增加領務及行政人力，原有辦公空間已嚴重不足，因此進行擴充，希望提供民眾更便利、友善的領務服務。

他說，過去民眾在原領務大廳辦理業務時，常必須站著與櫃檯人員溝通；新大廳除了擴大空間，也降低櫃檯高度、增加座椅，讓民眾可以坐著洽公。