大馬機場自動通關 旅客發現台灣改標TWN國旗未恢復

馬來西亞2024年12月間遮蓋吉隆坡國際機場自動通關看板上的中華民國國旗，台灣旅客雖仍可使用自動通關，但引發辨識爭議。近期有旅客在機場發現看板改以TWN字樣標示台灣，與其他可使用自動通關國家的國旗並列。

中央社記者今天就相關標示調整進一步詢問馬來西亞外交部與吉隆坡國際機場，截至發稿尚未獲得回覆。

馬來西亞於2024年6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣。吉隆坡國際機場當時以醒目圖示標示適用對象，中華民國國旗也與其他國家國旗並列。

但同年12月間，中華民國國旗遭到遮蓋。馬來西亞外交部當時回應，這項變更並不影響台灣旅客使用自動通關的資格，仍可使用自動通關系統快速入出境。

中華民國國旗遭遮蓋後，陸續有台灣旅客反映，機場看板未清楚標示台灣，容易造成辨識上的困擾，也有民眾透過電子郵件向機場表達不滿，希望改善相關標示，減少通關過程中的不便。

近期有台灣旅客在吉隆坡國際機場出境海關護照自動通關前，發現自動通關看板以TWN字樣標示台灣，與其他適用國家的國旗圖示並列，但中華民國國旗並未恢復。

多數台灣旅客對這項做法仍感失望，認為既然看板目的是讓各國旅客辨識是否可以使用自動通關，以國旗標示最為直接清楚。

馬來西亞媒體過去也曾報導台灣國旗遭遮蓋一事。駐馬來西亞代表連玉蘋今年4月底接受媒體訪問時曾表示，台灣民眾抵達機場後，會先觀察是否能使用自動通關，如果標示問題造成人民不便，也會妨礙雙方人民實質往來。