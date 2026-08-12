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內政部稱13萬戶社宅目標沒變 彭揚凱：白紙黑字計畫書非你們寫的？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
政府推動社宅政策遭質疑數字跳票，內政部長劉世芳今強調，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。對此，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱（圖）表示，數據絕非憑空捏造，完全是依據內政部今年7月份行政計畫中的「白紙黑字」。圖／聯合報系資料照
政府推動社宅政策遭質疑數字跳票，內政部長劉世芳今強調，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。對此，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱（圖）表示，數據絕非憑空捏造，完全是依據內政部今年7月份行政計畫中的「白紙黑字」。圖／聯合報系資料照

賴政府推動社宅政策遭質疑從13萬戶下修為3萬戶，內政部劉世芳今強調，13萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，數據絕非憑空捏造，完全依據內政部今年7月計畫中的「白紙黑字」，「難道現在拿的這分資料不是他們寫的嗎？」

彭揚凱受訪表示，內政部該份提列八年（114年至121年）的社會住宅計畫中，白紙黑字寫明的計畫目標就是「3萬戶」，且政府所有相關預算也都是用3萬戶的數據來編列。

彭揚凱質疑，所有的數據都源自政府自身的計畫書，而非民間自創，「難道我們現在拿的這分資料不是他們寫的嗎？他們有另外一分計畫嗎？」他也批評，內政部當前的反駁是在模糊焦點。

彭揚凱指出，社會住宅13萬戶的政見，是在延續民進黨執政的背景下，過去行政部門確實都做過評估。內政部在去年1月撰寫的第一版計畫中，目標確實是13萬戶，當時編列的預算也以此為準，並在計畫中白紙黑字聲明「已盤點200多處土地」，然而，僅僅過了約一年半，政府卻換了講法。

彭揚凱批，一年半前寫的計畫說可以，一年半後卻又說不可以，「我們真的懷疑，這是不是同一個政府？每個版本都是你們在說。」

對於內政部社宅目標是否有調整，劉世芳今上午在立院內政委員會時表示，民間社團或坊間傳的數字並非事實。其中3萬戶是尋求與地方政府合作的部分，第一階段的3萬戶已經沒有問題，未來六至七年期間，內政部仍會朝著13萬戶的目標前進。

內政部 社宅 劉世芳

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