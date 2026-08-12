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青年大使、校園大使分赴友邦 林佳龍勉自信代表台灣

中央社／ 台北12日電

外交部長林佳龍今天為國際青年大使及國合會校園大使授旗、授證，勉勵學生自信代表民主台灣、訴說台灣故事。今年國際青年大使分兩團赴帛琉、聖文森及聖克里斯多福，國合會校園大使前往聖露西亞及史瓦帝尼的國際合作現場。

外交部上午舉行2026年「國際青年大使交流計畫」暨「國合會校園大使」出團聯合授旗暨授證典禮，由林佳龍主持。聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁等友邦駐台使節、非政府組織國際事務會執行長江振瑋、台灣國際青年大使協會理事長潘俊仁及國合會副秘書長謝佩芬等出席。

今年「國際青年大使交流計畫」學生團員有45名，第一團將前往帛琉，首度招募具備無人機技術專長的青年參團。第二團赴聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯，深化文化與教育交流。此外，甫成立的台灣國際青年大使協會也將隨團出訪。

今年適逢國合會成立30週年，首度辦理「校園大使」計畫，獲選6名學子將前往聖露西亞及史瓦帝尼等友邦國際合作現場，見證台灣技術團的援外成果。

林佳龍致詞表示，他常說「人人都是外交官」，外交工作不再僅限於職業外交官，「總合外交」政策運用台灣在民主、科技、文化以及經濟發展的優勢，與世界上理念相近夥伴合作、貢獻國際社會。

林佳龍提到，學生們此行會發現外交不僅發生在聚光燈下，台灣最具意義的貢獻常安靜地發生在田間、診間、教室或當地社區，透過長期、互信的夥伴關係，提升彼此的生活、強化韌性及共享繁榮。

林佳龍勉勵學生們，自信地代表自由、民主的創新台灣，虛心尊重各國文化、彼此學習。友誼是建立在理解之上，更要有創意，運用自己的長才、觀點說台灣的故事。

聖露西亞駐台大使路易斯（Robert K. Lewis）表示，感受到年輕人的活力，希望青年大使們將此活力帶到聖露西亞，建立更深連結。聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）說，此計畫促進台灣與友邦之見的民間交流，也希望更多台灣人認識邦交國。

林佳龍 自信 校園

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