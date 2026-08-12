歡迎聖文森總理國是訪問 林佳龍：台聖45年邦誼邁向合作新里程

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Godwin Friday）來台進行國是訪問，外交部長林佳龍11日陪同總統賴清德於總統府以隆重軍禮歡迎傅萊德總理，並於稍早接機及在台北賓館設宴款待。林佳龍表示，今年適逢台聖建交45周年，傅萊德總理親自來台共同慶祝這個重要時刻，不僅彰顯他對兩國關係的重視，也再次展現台聖深厚而穩固的邦誼。

林佳龍轉述，傅萊德總理讚許台灣是一個「以人為本」的國家。他表示，台灣已向世界證明，國家的發展不受規模限制，只要持續投資人才、鼓勵創新，就能創造更多可能，而這也是聖文森持續與台灣深化合作的重要原因。

林佳龍表示，回顧台聖共同走過的45年，台灣在農業、醫療及教育等領域分享經驗與know-how，以實際行動協助改善聖國人民生活；聖文森也長期在國際場域堅定為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織。

林佳龍指出，傅萊德總理強調，「我們樂意這樣做，也願意做得更多。」他也表示，前人在45年前決定開啟台聖邦誼；45年後的今天，雙方都是這份友誼的守護者，不僅要榮耀前人奠定的基礎，更要力求突破，讓兩國關係更加緊密，為下一代創造更好的生活。

林佳龍表示，傅萊德總理去年底上任後，提出農業、觀光、藍色經濟及新經濟四大施政方向，與外交部推動的「榮邦計畫」相互呼應。台灣願意持續支持聖文森的國家發展願景，透過投資、人才培育及產業合作，協助創造更多發展與就業機會，讓人民都能因台聖堅韌的情誼而受惠。

「45年是重要的里程碑，也是下一段合作的起點。」林佳龍強調，也正如賴總統所說，台聖邦誼建立在民主、自由等共同價值之上，相信透過傅萊德總理此次來訪，將為兩國奠定更深厚的合作基礎，開創更繁榮的前景。

最後，林佳龍表示，昨天三度與傅萊德總理會面，深刻感受到傅萊德總理是一位有遠見、始終以人民為念的政治家，雙方也將在共同信念基礎上持續深化合作，讓台聖邦誼歷久彌新。