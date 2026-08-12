兆基今與銀行團協商負債 劉世芳：全力確保房東、房客權益不打折

包租代管龍頭「兆基」捲財務風暴，因有人提刑事告訴，兆基部分銀行帳戶遭列警示帳戶，朝野立委今也在立院內政委員會質詢此事。國家住都中心董事長花敬群表示，帳戶昨已被解凍，今與銀行團協商融資重組，預計27日開臨時董事會選新董監事。內政部長劉世芳更提出兩項措施防堵。

立法院內政委員會今邀劉世芳、國土署長蔡長展等就「高房價環境下青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討：青年購屋門檻、首購資格認定、年齡限制、申貸年齡與核貸年限總合限制及政策上路對於落實居住正義、健全房市政策與配套措施」等進行專題報告，並備質詢。

朝野立委關心兆基銀行帳戶遭列警示帳戶、以及寄居蟹公司宣布無法營運等衝擊租屋族權益問題。國民黨立委王鴻薇質詢，這次風波造成許多租屋孤兒，包租代管政策中，房客租金是先匯入業者帳戶，再轉付給房東。一旦業者帳戶遭凍結或列警示戶，將直接導致房東與房客的權益同時受損，雖目前已暫時解除警示，但未來若仍有投資人繼續控告，帳戶是否會再次陷入警示階段？

民進黨立委李坤城、黃捷也分別表達憂心。李坤城說，寄居蟹公司已表明無法提供服務，而兆基規模更龐大，加總起來受影響戶數高達2萬2329戶，恐成更大的「未爆彈」，雖然帳戶已非警示帳戶，但仍面臨實質資金缺口，政府須防範未然。

花敬群答詢，兆基帳戶確實曾被列警示帳戶，但已於昨下午至傍晚解除警示並解凍，目前皆在正常服務狀態中。花敬群表示，兆基今正與銀行團密集協商，研議原融資銀行是否同意繼續融資，或改由其他銀行銜接新融資；此外，兆基預計27日召開臨時股東會重新選出新董監事，也已要求兆基於本周五前將公司財務報告送交備查。

黃捷質詢時要求說明此次受影響的具體戶數。花敬群指出，寄居蟹公司服務案件共6600件，已啟動轉銜機制交由其他90家合格業者承接，預計可在一個月內全數移轉完畢；兆基公司部分，則包含中央版約8500件，以及六都地方政府版約7000多件。

劉世芳則提兩項措施，說政府會以「公共利益與公共設施服務不打折」方式，全力確保房東房客合約與權益不受打折跟改變。若業者後續無法回覆政府提出的問題，內政部將會暫停撥付第四期計畫經費；同時，已在第一時間啟動內政部內部的行政調查程序，釐清有無人謀不臧的問題。

劉世芳說，無論是兆基還是寄居蟹，負責人因金流出狀況，「該抓去關就抓去關，我們完全尊重」，但站在內政部立場，要確保房東與房客權益不受改變，因此都有跟兩家公司相關人員做好溝通。