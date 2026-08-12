花敬群：兆基警示帳戶已解凍 將與銀行團協商負債

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛。國家住都中心董事長花敬群今天說，寄居蟹公司已有超過400件社宅包租代管案啟動轉銜，預計1個月內應能把6600案處理完畢。此外，兆基公司今天會跟銀行團開會協商負債、融資等事宜。

包租代管龍頭兆基屋管相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機。立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群就落實居住正義困境與對策進行專題報告並備詢。

朝野立委關切兆基公司營運狀況與轉銜案件處理進度。花敬群答詢，寄居蟹公司服務6600件社宅包租代管案，國家住都中心本週已啟動轉銜，目前有90家社宅包租代管業者可以接手，並有超過400案房東已表達意願並開始處理，預計應在1個月內可以把這6600案處理完畢。

花敬群指出，兆基方面，約有8500件是中央政府版社宅包代管，另有7000多件是縣市政府的社宅包租代管案。

花敬群表示，這一週以來，兆基公司有重新開董事會選出代理總經理，預計8月27日應會開臨時股東會，重選新的董監事；目前透過直接聯繫與媒體報導了解，昨天下午兆基本來被警示的帳戶已經解凍，今天兆基公司會跟銀行團開會協商負債、融資重新配置等議題，若有談出新結果，他一定會了解狀況。

花敬群說，他會樂觀地看待最近發展，若兆基公司8月董事會能選完新的董監事且穩定下來，公司就沒問題，可以再回復正常運作，國家住都中心每天都會盯進度。

針對轉換包租代管業者，租金、押金與租約如何處理。花敬群說，押金部分只要把押金關係同步銜接、簽好契約就能處理；租金要看何時起租，已要求按原契約銜接，不可調漲租金、不更動契約，在相對變動最小的情況下進行轉銜。

針對能否防範兆基公司成為下一個寄居蟹公司。劉世芳說，無論是兆基還是寄居蟹，相關負責人因為金流出狀況，「該抓去關就抓去關，我們完全尊重」，但站在內政部的立場，要確保房東與房客權益不受改變，因此都有跟寄居蟹與兆基公司相關人員做好溝通。

劉世芳指出，目前兆基團隊仍表示願意繼續服務，新的經營團隊除了要回答銀行團的質疑，也要跟內政部與國家住都中心保證房東房客權益不打折，「目前為止我們知道沒有這方面的問題」，如果兆基經營確實有問題，包租代管第4期要撥付的款項就會終止。