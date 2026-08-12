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質疑碳費費率過低 民團提五大訴求盼重組審議會

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行記者會，重砲質疑環境部碳費制度「碳排大賤賣」。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行記者會，重砲質疑環境部碳費制度「碳排大賤賣」。記者林伯東／攝影

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行記者會，重砲質疑環境部碳費制度「碳排大賤賣」。民團指出，企業套用高碳洩漏折扣後，實質碳費最低僅每噸台幣10至20元，不僅價格訊號蕩然無存，2030年減碳目標更僅達淨零路徑所需強度的一半，恐錯失轉型時機並重創空汙減量的健康協同效益。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃批評，高達8成3企業享有流血折扣，且碳價審議委員會完全缺乏衛福部與醫療公衛專家。民團提出五大訴求，呼籲第二屆審議委員會應納入衛福部代表與公衛專家，要求台中火力電廠重新擬定提前汰煤計畫，並終結百元以下的低價折扣。同時督促政府兌現調升承諾，自2027年700元逐年提高至2030年1,800元，並建立第三方驗證機制與監管平台，避免自主減碳計畫淪為企業的「折扣憑證」。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行記者會，重砲質疑環境部碳費制度「碳排大賤賣」。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行記者會，重砲質疑環境部碳費制度「碳排大賤賣」。記者林伯東／攝影

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