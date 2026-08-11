城市永續論壇 中央地方談韌性宜居與觀光亮點

內政部國土署副署長蔡亦強今天表示，為達韌性宜居生活圈目標，政府朝強化基礎設施等5大面向推動。花蓮縣府觀光處長余明勲說，開發AI Agent旅遊系統作為基礎，並以重建區塊鏈觀光架構、打造療癒之都為策略，拚提供身心靈解方，助旅客找回自己。

中央通訊社今天舉辦「2026城市永續論壇」，以「從競逐太空到綠色韌性，打造永續城市新戰略」為主題，聚焦科技創新、環境治理、居住韌性、智慧防災及永續發展等重要議題。

在永續城市焦點分享與主題對談環節，蔡亦強指出，為達韌性宜居生活圈目標，政府朝5大面向推動，首先是基礎設施韌性化與強化，也就是重要基礎設施在天災等挑戰下應能保持原有功能，就算損壞也要能修復，不能被破壞；第2，人本與低碳綠色交通，落實步行生活圈；第3，藍綠廊道與環境降溫，結合休憩與防災功能，並推動都市林達到固碳效果。

蔡亦強說，第4，複合防災與社區應變網絡，如建置社區活動中心、複合式防災公園等，提升社會韌性；第5，城市數位孿生管理，思考如何把建設可視化，如城市地下管線3D圖、防災資訊網、淹水預警等，讓民眾能了解。

針對公私協力可能作為，蔡亦強認為，在抗災、交通、生態宜居，以及社會與數位韌性等面向來看，建築物可以設置微電網與維生電力，企業也能推動低碳通勤與彈性辦公，或循ESG理念認養綠地與遮陽設施；政府也能與超商系統簽訂民生物資緊急供應協定，或透過電信數據管理人車流向。

專攻碳纖維領域的安能聚綠能公司董事長吳俊龍指出，公司主要是將碳纖維加入水泥、加強密度，在解決建築裂縫漏水問題、結構補強、災後重建等面向都能應用，就是希望藉此減少廢棄物、維修與運作成本，也不會因天災造成更大的傷害，並讓城市韌性與安全性能更有保障。

另一方面，花蓮縣府觀光處長余明勲說，縣府推出「花蓮AI Agent全天候數位旅遊中樞系統」，不只是一般客服，而是韌性治理中樞，結合花蓮路況、景點、天氣、災防，讓旅客24小時都能得到最新花蓮資訊，上線8個半月累積超過58萬對話輪次、3.2萬名使用者；此系統並得到2026智慧城市創新應用獎。

余明勲指出，在此基礎下，花蓮推動觀光有2個策略，首先是重建區塊鏈觀光基礎架構，也就是「去中心化」，花蓮不是只有太魯閣，而是要讓各鄉鎮獨特文化都有品牌鏈結（HUB），讓在地店家都能共享經濟，並整合食、宿、遊、購、行等面向；第二就是打造健康養生療癒之都，花蓮不是賣景點、活動，而是賣「目的地」，提供身心靈解方助旅客找回自己。

台東縣府觀光處長卜敏正指出，台東有非常多特色與各式不同活動，包括國際熱氣球嘉年華、跨年演唱會、最美星空音樂會、台東藝穗節等，台東的金樽也是全世界10月最棒衝浪點。台東也不斷地在ESG努力，如熱氣球回收後，將球皮做成包包達到永續等。

現場有民眾提問，公民如何在生活中參與並使永續更快落地。蔡亦強說，第一是可以選擇節能家電；第二是改變生活習慣，特別是交通部分如何將「人本交通」帶入生活，對於永續與節能會有很大幫助；第三是社會參與，例如加入防災士訓練；最後是建築物改造，這需要住戶共識來設置綠化或光電板等。