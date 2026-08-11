100噸級、300噸級海調船下水 學者分析台灣海洋科研量能

國家海洋研究院今日舉辦100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮，由賴清德總統主持。海洋基礎資料調查船的建造，目的在於強化台灣海洋科學研究能力，同時支援海洋保育、災害預警、氣候變遷等，此次下水典禮，可以說是台灣海洋科研發展的重要里程碑。

對此，中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝表示，過往台灣海洋科學調查船多半是委外建造，這次則是自主籌建，在現行各國都相對欠缺海洋科學調查船的情況下，更凸顯我國本身擁有海洋科學調查自主性量能。尤其無論在生態方面或政治方面，台灣附近海域相當複雜。

第一，管轄權方面，根據1982年《聯合國海洋法公約》規定，沿海國可主張200海浬專屬經濟海域，台灣四面環海，若在自己的專屬經濟區上，沒有任何海洋科學調查量能，就不足以構成所謂的海洋國家。因此，強化海洋科學調查量能自主性，對台灣來說至關重要。

第二，政治法律方面。未來這兩艘海洋基礎資料調查船，將用於海洋資源、海洋產業與海底地形等整體調查，如果沒有這些基礎資料，包含上至軍事、安全層面，如未來海鯤號、潛水艇的海底與水下活動，小至海洋深層水、海洋相關資源探勘與開發等，都必須透過海調船進行基礎資料蒐集。

林廷輝說，此次海調船不假手於外人，相關基礎資料也不假手於其他國家的研究成果，對台灣未來建置完整海域資料來說不可或缺。

第三，推動海洋教育。雖然大家知道台灣是海洋國家，但國人對所謂的近海、親海、知海概念還相當遙遠，建議國海院未來可以適時地將不具敏感性的、具有海洋科學教育意義的資料，提供給民眾了解，填補台灣在海洋科學調查與教育方面的不足，提升台灣社會的海洋知識價值。

林廷輝提到，成功建造海洋基礎資料調查船，與推動台灣漁產經濟息息相關。海底地形的變化、洋流溫度變化、海水水位變化等，攸關浮游生物與漁產豐富性，未來透過海洋基礎資料調查船蒐集、建置資料後，都可以成為漁民的參考資料，與魚類資源管理、漁產養護、海洋保育等緊密結合。