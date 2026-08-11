快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

100噸級、300噸級海調船下水 學者分析台灣海洋科研量能

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國家海洋研究院今日舉辦100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮，由賴清德總統主持。海洋基礎資料調查船的建造，目的在於強化台灣海洋科學研究能力，同時支援海洋保育、災害預警、氣候變遷等，此次下水典禮，可以說是台灣海洋科研發展的重要里程碑。

對此，中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝表示，過往台灣海洋科學調查船多半是委外建造，這次則是自主籌建，在現行各國都相對欠缺海洋科學調查船的情況下，更凸顯我國本身擁有海洋科學調查自主性量能。尤其無論在生態方面或政治方面，台灣附近海域相當複雜。

第一，管轄權方面，根據1982年《聯合國海洋法公約》規定，沿海國可主張200海浬專屬經濟海域，台灣四面環海，若在自己的專屬經濟區上，沒有任何海洋科學調查量能，就不足以構成所謂的海洋國家。因此，強化海洋科學調查量能自主性，對台灣來說至關重要。

第二，政治法律方面。未來這兩艘海洋基礎資料調查船，將用於海洋資源、海洋產業與海底地形等整體調查，如果沒有這些基礎資料，包含上至軍事、安全層面，如未來海鯤號、潛水艇的海底與水下活動，小至海洋深層水、海洋相關資源探勘與開發等，都必須透過海調船進行基礎資料蒐集。

林廷輝說，此次海調船不假手於外人，相關基礎資料也不假手於其他國家的研究成果，對台灣未來建置完整海域資料來說不可或缺。

第三，推動海洋教育。雖然大家知道台灣是海洋國家，但國人對所謂的近海、親海、知海概念還相當遙遠，建議國海院未來可以適時地將不具敏感性的、具有海洋科學教育意義的資料，提供給民眾了解，填補台灣在海洋科學調查與教育方面的不足，提升台灣社會的海洋知識價值。

林廷輝提到，成功建造海洋基礎資料調查船，與推動台灣漁產經濟息息相關。海底地形的變化、洋流溫度變化、海水水位變化等，攸關浮游生物與漁產豐富性，未來透過海洋基礎資料調查船蒐集、建置資料後，都可以成為漁民的參考資料，與魚類資源管理、漁產養護、海洋保育等緊密結合。

海洋 賴清德

延伸閱讀

國艦國造100噸級、300噸級海洋調查船 今日下水命名

賴總統盼完備海洋科研體系 應對灰色地帶侵擾

台灣科研團隊首度自主啟航北極 探討氣候變遷、北極洋流議題

新北沿海漁獲變少又變小？學者肯定擴大保育區：需更多科學數據佐證

相關新聞

公投「一票多案」修法闖二讀 游盈隆：若完成立法「勢必是災難」

中選會主委游盈隆今下午赴新北市新店區公所，參加優化原住民議員投票作業演練。針對立法院在野黨推動公投「一票多案」修法，將多項公投案合併印製在同一張選票，相關草案目前已逕付二讀，游盈隆直言，若最後真的完成立法，「勢必是一個災難」，呼籲國會不要在未經充分研究下倉促修法，否則將造成選務極大困擾、後患無窮。

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

立法院經濟委員會日前審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶須自設發電及儲能設備條文，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。多個民間團體今於立法院前抗議，要求草案應立即退回經濟委員會重審，並且在二讀前召開公聽會，拒絕假修法、真放水，同時也痛批賴政府對資本的一再退讓。

公務人員出國 數發部推公務出國資通設備管理措施

公務人員出國執行公務時，手機、筆電等資通訊設備可能因使用公共網路、設備遺失或遭受資安滲透攻擊，而增加公務資料外洩風險。數位發展部資通安全署表示，公務出國應落實「出國前、出國期間、返國後」三階段資安管理措施，包括做好設備安全整備、避免使用公共Wi-Fi、妥善保管公務設備及返國後完成資安檢查等，以降低跨境資安風險，確保公務資料安全。

一口甜煙 代價一生：當「喪屍煙彈」滲透校園、瀰漫馬路

一口甜甜的草莓味蒸氣，被同學笑著遞到面前——那縷果香底下藏著的可能是半年退化成輕度失智的大腦、一段回不了頭的人生，甚至是餐桌上永遠的空位。當毒品披上「電子煙」的外衣滲進校園廁所、又隨著失控的方向盤開上馬路，這場危機早已不只是「學生抽菸」的老問題。 我們走訪染毒少年、心碎的殉職警察家屬、束手無策的第一線老師與毒理專家，試圖拼湊出這條甜蜜卻致命的產業鏈——以及，我們還來得及堵住哪一道破口。

7成人領不到平均月薪 一圖看上半年各行業工時薪資

主計總處10日公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為48981元、年增2.88%，薪資持續成長，不過領不到平均月薪的受僱員工比率，首度超過7成，寫下民國109年有統計以來新高。

歷史上的今天／1981年內政部成立刑事警察局科學辦案

1981年8月11日，警政署刑事警察局首任局長任命佈達及省刑警大隊長交接典禮，上午在省刑大大禮堂舉行。刑事局及省刑大今後將合署辦公，新任的局長兼大隊長是酈俊厚，佈達及交接典禮，由警政署長周菊村主持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。