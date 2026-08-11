【重磅快評】蘿蔔糕沒蘿蔔 王榮璋自證監察院沒監委？

立法院今天舉行全院委員會審查監委人事案，原本應該為百官表率的監察院，如今反成社會監察的對象。尤其監察院副院長被提名人王榮璋今天自證，他同時承擔監委與國家人權委員會委員兩個角色，因此選擇「低度參與」監察工作。監委田秋堇日前調查「蘿蔔糕沒蘿蔔」，監察院也應查查還有多少認真工作的監委？

針對公務車私用爭議，王榮璋坦言當天因公務會議臨時取消而提前下班，途中順道前往鄰近店家理髮，並強調自費公務車使用的油料、保險及維修費用，但坦承監察院內部管理與外部監督標準「確有落差」。

監察院是憲政機關，負責行使彈劾、糾舉、糾正、審計權及調查政府機關設施，並受理公職人員財產申報與保障人權；結果王榮璋對於濫用公務車的涉己事務，卻以「順道理髮」來搪塞，凸顯監察院與現實社會處於平行時空。難怪監委寧願調查「蘿蔔糕沒蘿蔔」，卻對超思進口雞蛋、高端疫苗採購、馬桶商採購軍火及綠能光電等案選擇視而不見。

民眾不是反對監察「蘿蔔糕」，但更期待監察院不要「只拍蒼蠅、不打老虎」，不要一手拿放大鏡鉅細靡遺糾察民間大小事時，另一手卻掩護執政黨的施政爭議。監委的價值從來不在於查案大小，而是不分顏色、不畏權勢，該查就查、該追就追。

令人錯愕的是，立委賴士葆抨擊王榮璋是「績效最差、最擺爛的監委」。王榮璋回嗆，提案最多的立委，也不一定是最優秀的立委。但王榮璋坦承「低度參與」監察工作，不禁讓人聯想到監院前院長陳菊過去也曾因病請假1年多，監察院雖以「陳菊未領取請假期間薪資」作為標準答案回應，但監察院長是官箴之首，不只是計較「領不領薪水」這種技術性問題；監察院長請長假、副院長被提名人又低度參與，監察院過去被戲稱「盲腸院」，如今神隱的監察院還剩下多少憲政職能？

俗話說，「要刮別人的鬍子前，先把自己的鬍子刮乾淨。」蘿蔔糕有沒有蘿蔔，牽涉民生消費與商品不實標示，值得去調查；但監察院若連自己的公務車爭議都說不清楚、連本身職能都能低度參與的機關，又有何底氣與公信力去監察行政機關的違失？問題不只是蘿蔔糕裡有沒有蘿蔔，而是監察院這塊憲政招牌，到底還剩下多少「監察」？

監察院若徒有「監委」之名，卻無「監察」之實，恐只剩肥貓和酬庸的質疑。蘿蔔糕若沒有蘿蔔，消費者可以拒絕不良廠商；但若監察院失去監督政府的功能，人民又能期待誰來監督掌握公權力的人，這才是比「蘿蔔糕沒蘿蔔」更值得全民關心的憲政問題。