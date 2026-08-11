公投「一票多案」修法闖二讀 游盈隆：若完成立法「勢必是災難」

中選會主委游盈隆今下午赴新北市新店區公所，參加優化原住民議員投票作業演練。針對立法院在野黨推動公投「一票多案」修法，將多項公投案合併印製在同一張選票，相關草案目前已逕付二讀，游盈隆直言，若最後真的完成立法，「勢必是一個災難」，呼籲國會不要在未經充分研究下倉促修法，否則將造成選務極大困擾、後患無窮。

國民黨團、民眾黨團近期分別提出「公民投票法」修正草案，主張在同時舉行多項公投時，將不同公投案編印在同一張公投票。國民黨版主張2案以上即合併印製，盼縮短領票時間、減少紙張與行政成本；民眾黨版則主張公投案超過一定數量後合併印製，門檻交由中央主管機關決定。立法院日前決議逕付二讀，民進黨團提出復議後遭藍白否決，目前進入黨團協商階段。

中選會日前已表達反對倉促推動「一票多案」，認為制度變動涉及領票、投票及開票等整體選務流程，也可能衍生選民是否願意領取特定公投票等爭議，強調制度移植應審慎評估。游盈隆本月4日拜會民眾黨團時也曾表示，距年底選舉僅剩數月，此時改變制度帶來的衝擊「無法想像」，且一旦發生問題恐難以補救。

游盈隆今天受訪時進一步表示，「如果真的立法完成，勢必是一個災難」，並強調自己是心平氣和地做出這項判斷，「我們很不希望它發生，它目前還沒有發生，只是正醞釀要發生。」

他表示，非常誠摯、懇切呼籲國會，不要通過這樣一項未經充分研究的制度變革，也沒有其他國家曾以完全相同方式進行相關實驗，若倉促立法，「勢必造成選務極大的困擾，後患無窮。」