立院三讀成長帳戶 張惇涵：政院將依法作最後決定

針對立法院在野黨推動0至18歲成長帳戶相關修法，行政院秘書長張惇涵11日表示，依《憲法》及《預算法》規定，行政院負責編列預算、立法院審議預算，且立法院不得作成增加政府支出的決議；若立法院透過修法大幅增加行政院支出，恐有違憲疑慮。

張惇涵指出，立法院在野黨通過的版本，除由政府提供相關資源，也開放民眾甚至雇主自行提撥至兒童成長專戶，恐造成「貧者愈貧、富者愈富」的不公平情況。

相較之下，行政院提出的成長津貼方案，搭配弱勢兒少教育發展專戶，是較為完整的政策配套，希望在確保每名兒童0至18歲至少累積108萬元資源的同時，也照顧弱勢家庭子女未來成長及教育發展需求。

張惇涵表示，行政院會依《憲法》及相關法律規定，合法、合憲處理後續程序，「時間到了就會按照《憲法》賦予的權力，做出最後的決定」。

他強調，兒少政策的重點不只是提供一筆資金，更重要的是兼顧不同家庭的資源差距，避免制度設計反而擴大貧富差距。行政院仍將以公平、完整的政策配套為原則，持續推動兒少成長及教育支持政策。