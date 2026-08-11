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哥倫比亞地震 外交部：僑民安全無虞密切關注災情

中央社／ 台北11日電

哥倫比亞發生規模7.4地震，已釀132人死亡、570人受傷。外交部今天表示，據駐哥倫比亞代表處掌握消息，目前旅哥僑民人身安全無虞，將持續密切關注災情並提供協助。

綜合外電報導，哥倫比亞西部10日發生規模7.4強震，造成至少132人死亡、570人受傷，志工和緊急救援人員爭分奪秒，在瓦礫堆中搶救受困民眾。哥倫比亞新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）宣布進入國家緊急狀態。

外交部中午回覆中央社提問表示，據駐哥倫比亞代表處掌握訊息，台灣旅哥僑民人身安全無虞，駐處將持續密切關注災情發展，並提供民眾及僑民必要協助。

外交部提醒，旅外民眾如在當地遇緊急事件，可撥打駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：+57-315-649-2913；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，以獲得必要協助。

外交部 哥倫比亞 地震

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